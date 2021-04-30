Son dakika haber: SULTANBEYLİ'DE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARDA AŞILANMA ORANI YÜZDE 77,8'E YÜKSELDİ

Bir son dakika haberine göre SULTANBEYLİ Kaymakamlığı tarafından yürütülen koronavirüs aşılama çalışmalarıyla öncelikli grupta yer alan 32 bin 356 kişiye toplam 48 bin 304 doz koronavirüs aşısı yapıldı.

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı tarafından yürütülen koronavirüs aşılama çalışmalarıyla öncelikli grupta yer alan 32 bin 356 kişiye toplam 48 bin 304 doz koronavirüs aşısı yapıldı. Sultanbeyli'de 65 yaş üstü vatandaşlarda aşılanma oranı ise yüzde 77,8'e yükseldi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında oluşturulan "Sultanbeyli Covid-19 Aşı Çalışmaları Takip

Komisyonu"nun yürüttüğü çalışmalar ile Sağlık Bakanlığı 'nın belirlediği riskli grupta yer alan vatandaşların aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Riskli grupta yer alan vatandaşların aşılanmasını sağlamak amacıyla 55 yaş ve üstü tüm vatandaşlar Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından aranarak sms ile bilgilendiriliyor. Hazırlanan afiş, broşür ve sosyal medya duyurularıyla riskli grupta yer alan tüm vatandaşlar koronavirüs aşısı olmaya davet ediliyor.

SULTANBEYLİ'DE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARDA AŞILANMA ORANI YÜZDE 77,8'E YÜKSELDİSultanbeyli'de yürütülen aşılama çalışmaları sonucunda 32 bin 356 kişiye toplam 48 bin 304 doz koronavirüs aşısı yapıldı. Sultanbeyli'de 65 yaş üstünde bulunan 15 bin kişiye 26 bin 465 doz koronavirüs aşısı yapılarak aşılanma oranı yüzde 77,8'e yükseltildi. Ayrıca Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde 55 yaş üstü vatandaşlar ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği riskli grupta yer alan vatandaşlar için günlük 3 bin randevu açılarak, 09.00-23.00 saatleri arasında aşılama çalışmaları yapılacak. 'Tam kapanma' sürecinde de aşı hakkı tanınan vatandaşlar 09.00-23.00 saatleri arasında Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne giderek aşılarını yaptırabilecek.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı açıklamada "Kaymakamlığımız tarafından ilçemizde yürüttüğümüz aşılama çalışmaları sonucunda 32 bin 356 vatandaşımıza toplam 48 bin 304 doz koronavirüs aşısı yaptık. Aşılama toplumsal bağışıklığın sağlanmasında çok önemli bir role sahip. Vatandaşlarımızın Covid-19'a karşı bağışıklığını sağladığımızda kıymetli büyüklerimizi, yakınlarımızı ve çocuklarımızı bu hastalıktan koruyabilir ve eski sağlıklı günlerimize kavuşabiliriz. Aşı hakkı tanınan ve henüz koronavirüs aşılarını olmayan tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı