Son dakika haber! Sulama kanalına devrilen otomobile düşerek hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi Son dakika haberi... Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş hayatını kaybetti.

Abdülaziz Bakış'ın (23) kullandığı otomobil, İkiağız Mahallesi yakınlarında Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına devrildi.

Kazada sürücüyle araçta bulunan kardeşleri Sara (10) ve Zeynep (7) Bakış yaşamını yitirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve dalgıç polisler tarafından 3 kardeşin cansız bedenleri sudan çıkarılarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adli Tıp Kurumundan alınan 3 kardeşin cenazeleri İkiağız Mahallesi'ne getirildi.

Üç kardeşin cenazeleri kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Bakış kardeşlerin askerdeki kardeşleri Hüseyin Bakış, dün abisi Abdülaziz Bakış'ı aradığını ve görüştüğünü söyledi.

Abdülaziz'in sözleşmeli er sınavını kazandığını ve yarın görev yeri olan Isparta'ya gideceğini anlatan Bağış, "Dün bana telefonda bana ben göreve gidiyorum şehit olursam annem kardeşlerim sana emanet dedi. Şehit olmak istiyordu. Yarın görevine başlayacaktı eşyalarını bile hazırlamıştı. ama nasip olmadı. Ben abimin görevini yerine getireceğim." diye konuştu.

Amca Halil Bakış ise yetkililerin sulama kanalları çevresinde daha fazla önlem almasını talep etti.

Üç yeğenini kaybetmenin acısını yaşadığını aktaran Bakış, "Yeğnim sözleşmeli er olarak yarın görev yerine gidecekti. Dün görüştüm ve bana gireceğini söylemişti. Kız kardeşlerini markete götürürken bu elim kaza meydana geldi. Ben hepsinin şehit olduğunu düşünüyorum. Devletimizin de bu sözleşmeli er olmaya hak kazanan yeğenime sahip çıkmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA