Son dakika haber | Sudan'da askeri yönetim protesto edildi
AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Görüntü Dökümü: Göstericilerin slogan atarak yürüyüş yapması HARTUM - Sudan'da aktivistlerden oluşan "Direniş Komitelerinin" çağrısı üzerine başkent Hartum'da toplanan bir grup, asker yönetimindeki Egemenlik Konseyinin feshedilmesi, askeri müdahalenin sona ermesi ve yönetimin tamamen...
Görüntü Dökümü:
Göstericilerin slogan atarak yürüyüş yapması HARTUM - Sudan'da aktivistlerden oluşan "Direniş Komitelerinin" çağrısı üzerine başkent Hartum'da toplanan bir grup, asker yönetimindeki Egemenlik Konseyinin feshedilmesi, askeri müdahalenin sona ermesi ve yönetimin tamamen sivillere devredilmesi talebiyle gösteri düzenledi.