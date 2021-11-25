Son dakika haber | Sudan'da askeri yönetim protesto edildi - Haberler
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Son dakika haber | Sudan'da askeri yönetim protesto edildi

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Görüntü Dökümü: Göstericilerin slogan atarak yürüyüş yapması HARTUM - Sudan'da aktivistlerden oluşan "Direniş Komitelerinin" çağrısı üzerine başkent Hartum'da toplanan bir grup, asker yönetimindeki Egemenlik Konseyinin feshedilmesi, askeri müdahalenin sona ermesi ve yönetimin tamamen...

Görüntü Dökümü:

Göstericilerin slogan atarak yürüyüş yapması HARTUM - Sudan'da aktivistlerden oluşan "Direniş Komitelerinin" çağrısı üzerine başkent Hartum'da toplanan bir grup, asker yönetimindeki Egemenlik Konseyinin feshedilmesi, askeri müdahalenin sona ermesi ve yönetimin tamamen sivillere devredilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Son dakika haber | Sudan'da askeri yönetim protesto edildi

Son dakika haber | Sudan'da askeri yönetim protesto edildi

Son dakika haber | Sudan'da askeri yönetim protesto edildi

Son Dakika | 4 ay önce PKK'dan kaçan Mustafa; şimdi asker

Son Dakika | 4 ay önce PKK'dan kaçan Mustafa; şimdi asker

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Son Dakika Haberleri

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