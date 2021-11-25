Son dakika haber | Sudan'da askeri yönetim protesto edildi

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Göstericilerin slogan atarak yürüyüş yapması HARTUM - Sudan'da aktivistlerden oluşan "Direniş Komitelerinin" çağrısı üzerine başkent Hartum'da toplanan bir grup, asker yönetimindeki Egemenlik Konseyinin feshedilmesi, askeri müdahalenin sona ermesi ve yönetimin tamamen sivillere devredilmesi talebiyle gösteri düzenledi.