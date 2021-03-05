Son dakika haber... Soba zehirlenmesi bir kişinin canını aldı
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Son dakika haber... Soba zehirlenmesi bir kişinin canını aldı

05.03.2021 19:33 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:39

Son dakika gelişmesine göre Soba zehirlenmesi bir kişinin canını aldı Eskişehir'de karbon monoksit zehirlenmesi can aldı İki gündür haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu Eskişehir'de kendisinden 2 gündür hiç kimsenin haber alamadığı 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Soba zehirlenmesi bir kişinin canını aldı

Eskişehir'de karbon monoksit zehirlenmesi can aldı

İki gündür haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kendisinden 2 gündür hiç kimsenin haber alamadığı 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Orhangazi Mahallesi Çember Sokak'taki müstakil evinde tek başına yaşayan 60 yaşındaki İbrahim D.'den 2 gün boyunca hiç kimse haber alamadı. Haber alamayan yakınları İbrahim D.'nin evine gidip camı kırarak içeriye girdi. Yakınları İbrahim D.'yi evinde hareketsiz şekilde bulunca olay yerine 112 Acil ekiplerini çağırdı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği anlaşılan İbrahim D.'nin evine polis ve olay yeri inceleme ekipleri çağırıldı. Olay yerine çağırılan polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda İbrahim D.'nin sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

İbrahim D.'nin cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürülürken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Son dakika haber... Soba zehirlenmesi bir kişinin canını aldı
Son dakika haber... Soba zehirlenmesi bir kişinin canını aldı
Son dakika haber... Soba zehirlenmesi bir kişinin canını aldı
Son dakika haber... Soba zehirlenmesi bir kişinin canını aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT

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