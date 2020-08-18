Son dakika haber! SİVAS TURNALI KANYONU TURİZME KAZANDIRILMAYI BEKLİYOR
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Son dakika haber! SİVAS TURNALI KANYONU TURİZME KAZANDIRILMAYI BEKLİYOR

Son dakika gündem haberine göre SİVAS'ın Kangal ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan Turnalı Kanyonu turizme kazandırılmayı bekliyor.

18.08.2020 11:16 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:27

SİVAS'ın Kangal ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan Turnalı Kanyonu turizme kazandırılmayı bekliyor. Eşsiz güzelliğe sahip olan 8 kilometre uzunluğundaki kanyonu bilen çevre köylüler piknik yapıp suya girerek keyifli vakit geçiriyor.

Sivas merkeze 105, Kangal ilçe merkezine ise 20 kilometre uzaklıktaki Turnalı köyü yakınlarında bulunan Balıklıtohma Çayı üzerindeki Turnalı Kanyonu turizme kazandırılmayı bekliyor. Eşsiz güzelliğe sahip olan 8 kilometre uzunluğundaki kanyon görenleri kendisine hayran bırakıyor. Dev kayaların arasından akan Balıklıtohma Çayı ise soğuk suyu ve berrak görünümü ile dikkat çekiyor. Kanyon çok az kişi tarafından biliniyor. Bu nedenle pek ziyaretçisi olmayan kanyon, gürültüden ve insan kalabalığından uzak haliyle doğa severleri bekliyor. Bölge sakinlerinin hafta sonlarında piknik yaptığı kanyon, ayrıca şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ise ilk tercihi oluyor. Kanyona zaman zaman Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Sivas Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Kulübü üyeleri yürüyüş düzenliyor. Kanyon drone ile havadan görüntülendi.

'BÖYLE GÜZEL BİR YER GÖRMEDİM'

Etyemez köyü sakinlerinden Gökay Arslantaş, "Ormanlık ve ağaçlık bir yer. Çok sakin bir doğası var. Her sene burada çeşitli etkinlikler yapılıyor. Buraya gelende çok oluyor. Biz buranın turizme kazandırılmasını bekliyoruz. Burayı görenler çok beğeniyor. Çok güzel bir suyumuz var. Herkesi buraya bekliyoruz." dedi. Kanyona piknik yapmaya gelen Hasan Basri Teymur ise, "Burayı kimse keşfetmemiş. Keşfedilseydi çok güzel şeyler yapılabilirdi. Ben bir çok yer gezdim ama böyle güzel bir yer görmedim. İnsana güzellik veriyor. Burada kapımız herkese açık." diye konuştu. Kangal ilçesinin Karagücük köyünden kanyona gezmeye gelen Muzaffer Göktaş'da, "Çok güzel bir yer ama bir o kadar da bakımsız. Yetkililerin buraya el atması lazım. Burası turizme kazandırılsa buradaki 10 köyü besler. " ifadelerini kullandı.

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Son dakika haber! SİVAS TURNALI KANYONU TURİZME KAZANDIRILMAYI BEKLİYOR

Kaynak: DHA

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