Son dakika haber | Sivas'ta karton taraftarlara 'Futbolu çok özledik' konseri
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Son dakika haber | Sivas'ta karton taraftarlara 'Futbolu çok özledik' konseri

Son dakika haberleri... Sivas'ta karton taraftarlara 'Futbolu çok özledik' konseri -Keman sanatçısı Uğur Yıldırım, "Futbolu çok özledik" temasıyla yeni stadyumda karton taraftarlara konser verdi Keman sanatçısı Uğur Yıldırım, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karton taraftarlara "Futbolu çok özledik" temasıyla konser verdi.

12.07.2020 09:09 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:05

Sivas'ta karton taraftarlara 'Futbolu çok özledik' konseri

-Keman sanatçısı Uğur Yıldırım, "Futbolu çok özledik" temasıyla yeni stadyumda karton taraftarlara konser verdi

SİVAS - Keman sanatçısı Uğur Yıldırım, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karton taraftarlara "Futbolu çok özledik" temasıyla konser verdi.

Adana'da yaşayan Sivaslı keman sanatçısı Uğur Yıldırım, Sivas Valiliğinin organizasyonda Süper Lig'de 54 puanla üçüncü sırada yer alan Sivasspor için bir klip hazırladı.

"Futbolu çok özledik" temasıyla hazırlanan klipte sanatçı Yıldırım, DJ kabini ve ses sistemleriyle tribünlerdeki karton taraftarlara 'Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda konser verdi. Yıldırım, Gigi D'Agostino'nun "L'Amour Toujours" şarkısını seslendirdi.

Projenin amacını İHA muhabirine anlatan Yıldırım, "Küçüklüğümden bu yana Sivasspor maçlarını izlerken hayalim müziğimi stadın ortasında icra etmekti. Geçen ay bu fikrimi Vali Salih Ayhan'a sundum ve oda kabul etti. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'da katkı sundu. Başta Sivassporlu futbolcular olmak üzere bütün camiaya moral olmuştur inşallah. Biran önce normal yaşantımıza dönüp maçlara gitmeyi, karton taraftarlara değil direkt seyircilere konser vermeyi istiyorum" diye konuştu.

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Son dakika haber | Sivas'ta karton taraftarlara 'Futbolu çok özledik' konseri

Kaynak: İHA

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