ŞİŞLİ'DE ZABITA KAPKAÇÇI KOVALAMACASI KAMERADA...
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ŞİŞLİ'DE ZABITA KAPKAÇÇI KOVALAMACASI KAMERADA...

15.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:47
ŞİŞLİ'DE ZABITA KAPKAÇÇI KOVALAMACASI KAMERADA...

Özgür EREN –Hasan YILDIRIM/ ŞİŞLİ'de Libyalı kadının çantasını bindikleri otomobille kapkaç yaparak çalan şüphelileri zabıta ekipleri sirenler çalarak kovaladı.

Özgür EREN –Hasan YILDIRIM/ ŞİŞLİ'de Libyalı kadının çantasını bindikleri otomobille kapkaç yaparak çalan şüphelileri  zabıta ekipleri sirenler çalarak kovaladı. Yakalanacağını anlayınca çantayı yolan fırlatan şüpheliler, otomobili de bırakıp yaya kaçtı. Şüphelilerin kaçma anları  saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken,  polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

SİREN ÇALARAK TAKİP ETTİLER

Olay, Abide-i Hürriyet Caddesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Koronavirüs testi yaptırmak için dışarıya çıkan 5 kişilik Libyalı aile,  Şişli meydana geldiğinde 34 ET 8898 plakalı otomobilden inen bir kişi,  kadının çantasını alıp otomobil ile kaçmaya başladı. Libyalı kadın olayın ardından çığlıklar atmaya başladı. O sırada olay yerinde geçen kadının çığlıklarını duyan Şişli Belediyesi zabıta ekipleri,  hızla yanlarında geçen 1 kadın 3 kişinin bulunduğu otomobili siren çalarak takibe başladı. Şüpheliler Abide-i Hürriyet Caddesinden Koca Mansur Sokak'a girdiler.  Kendilerini takip edenlerin polis olduğunu düşündükleri sanılan şüpheliler, yakalanacaklarını anlayınca otomobili durdurup çaldıkları çantayı da kaldırıma atarak yaya kaçtılar. Şüphelilerin otomobili durdurup çantayı kaldırıma atıp olay yerinden kaçmaları çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki esnaf Hüseyin Demirci "Bankanın orda turistlerin çantasını almaya çalışmışlar. Kadın bağırmış, zabıta duymuş siren çalarak otomobili takip etmeye başlamışlar. Zabıta ekipleri çocuk kaçırıldığını zannetmiş. Hırsızlar sireni duyunca panik yapıp ara sokakta trafik durunca 3 kişi arabadan inip kaçmışlar" diye konuştu. Zabıta ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen  polis ekipleri 34 ET 8898 Plakalı otomobilin 6 harfinin siyah bant ile 8 yapıldığını tespit etti. Otomobil olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi için çekici yardımı ile otoparka çekildi. Çantası kapkaça uğrayan yabancı uyruklu kadın ve eşi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ŞİŞLİ'DE ZABITA KAPKAÇÇI KOVALAMACASI KAMERADA...
ŞİŞLİ'DE ZABITA KAPKAÇÇI KOVALAMACASI KAMERADA...
ŞİŞLİ'DE ZABITA KAPKAÇÇI KOVALAMACASI KAMERADA...
ŞİŞLİ'DE ZABITA KAPKAÇÇI KOVALAMACASI KAMERADA...
ŞİŞLİ'DE ZABITA KAPKAÇÇI KOVALAMACASI KAMERADA...
ŞİŞLİ'DE ZABITA KAPKAÇÇI KOVALAMACASI KAMERADA...
ŞİŞLİ'DE ZABITA KAPKAÇÇI KOVALAMACASI KAMERADA...
ŞİŞLİ'DE ZABITA KAPKAÇÇI KOVALAMACASI KAMERADA...
ŞİŞLİ'DE ZABITA KAPKAÇÇI KOVALAMACASI KAMERADA...

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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