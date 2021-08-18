Son dakika haber... Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (4)
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Son dakika haber... Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (4)

Son dakika haber... Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (4)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre KÖY HALKINDAN 'TOMRUK DEPOSU KALDIRILSIN' TALEBİSinop'un Ayancık ilçesinde, selden en fazla etkilenen Babaçay köyünde, 37 yıl önce heyelan sonrası inşa edilen ve son selde hasar gören afet evlerinin yıkımı sürüyor.

KÖY HALKINDAN 'TOMRUK DEPOSU KALDIRILSIN' TALEBİ

Sinop'un Ayancık ilçesinde, selden en fazla etkilenen Babaçay köyünde, 37 yıl önce heyelan sonrası inşa edilen ve son selde hasar gören afet evlerinin yıkımı sürüyor. Babaçay halkı, köyde sel sularıyla sürüklenip, dereyi tıkamasının afete neden olduğu belirtilen tomrukların bulunduğu deponun kaldırılmasını istedi. 

Babaçay muhtarı Şevki Kaya, 5 yıl önce eski kaymakamlarının, deponun alana kurulmasına izin vermediğini belirterek, "2016 yılında görev yapan kaymakamımız, bu deponun buraya yapılmasına izin vermemiş, 'Ayancık riske girer' demiş. Bu konuyu aramızda da hep konuşuyorduk, yarın bir gün sel olursa sıkıntı olacağını düşünüyorduk. Sonuçta bu tomruklar bize çok sıkıntı yaptı. Köprüyü tıkadı, tıkayınca suyun yönü bu tarafa döndü. Büyük bir felaket yaşadık. Eğer buraya site yapılırsa ben tomruk deposunu kesinlikle kabul etmiyorum. Bunu vali ve kaymakama da söyledim. Bu deponun yeniden buraya yapılmaması için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.'TOMRUK DEPOSUNU BURADA İSTEMİYORUZ'Babaçay köyünden Murat Korkmaz ise "2012 yılında da burada sel oldu ama bu derecede etki etmedi. Nasıl olur bilmiyorum ama bu işin bir yaptırımı olması gerekiyor. Ayancık'tan birisi gelmiş, 'Tomruklar sete vurmadı' demiş. Peki, buradan giden tomruklar neydi? Buradan giden tomrukları ben kendi gözümle gördüm. Bütün yaşananların sebebi tomruk deposudur" dedi. Köy halkından Emine Olgunsoy, "Tomruk deposu bizi mahvetti. Tomruklar köprüyü tıkadı, o andan itibaren su içeri geldi. Bir baraj taşmış şeklinde evlerin iki tarafında mahsur kaldık. Çatılara çıktık. Yaşadıklarımız anlatılacak gibi değil, çok büyük korku yaşadık. Çatıda beklerken ümidimizi kestik. Burada helikopterle ilk alınan benim, çocuğumla birlikte alındık. 15 saat çatıda bekleyenler oldu. O geceyi evinde geçirmek zorunda kalanlar oldu. Tomruk deposunu kesinlikle burada istemiyoruz ve bunun sorumlusu kimse cezalandırılsın. Bu kadar giden canın hesabı sorulsun, komşularımız gitti" diye konuştu.YERİ DEĞİŞTİRİLECEK

Öte yandan tomruk deposunun yerinin değiştirileceği, uygun ve risk taşımayan alana kurulacağı öğrenildi.


Son dakika haber... Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (4)
Son dakika haber... Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (4)
Son dakika haber... Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (4)
Son dakika haber... Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (4)
Son dakika haber... Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (4)
Son dakika haber... Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (4)
Son dakika haber... Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (4)
Son dakika haber... Sinop'ta selde hasar gören afet evlerinin yıkımında hüzün (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan

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