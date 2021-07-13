Son dakika haber... Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan toprakla buluşturuldu
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Son dakika haber... Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan toprakla buluşturuldu

Son dakika haber... Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan toprakla buluşturuldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sinop'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan dikildi.

Sinop'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan dikildi.

Orman İşletme Müdürlüğünce 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz adına oluşturulan hatıra ormanında gerçekleştirilen programda, 251 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Vali Erol Karaömeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Ömer Can Açıkgöz başta olmak üzere tüm şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Karaömeroğlu, "1915'te ecdadımız nasıl ki, 'Çanakkale geçilmez' dedi ise 15 Temmuz destanının yazıldığı o karanlık gecenin sabahında da milletimiz birlik ve beraberliği, cesareti ile tüm dünyaya, 'Milli irade ve mavi vatan geçilmez' mesajı vermiştir. Sinoplu şehidimiz Ömer Can Açıkgöz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İnşallah hatıralarını bu oluşturduğumuz alanda yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Karaömeroğlu'nun konuşmasının ardından dua edilerek fidanlar dikildi.

Son dakika haber... Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan toprakla buluşturuldu
Son dakika haber... Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan toprakla buluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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