Son dakika haber... Simav'da koronavirüs önlemlerine uyanlara teşekkür, uymayanlara ceza
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Son dakika haber... Simav'da koronavirüs önlemlerine uyanlara teşekkür, uymayanlara ceza

Son dakika haberleri: KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında ilçe merkezi başta olmak üzere 6 belde ve 84 köyde yapılan denetimlerde yarım saatte maske takmadıkları belirlenen 6 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi.

Son dakika haber... Simav'da koronavirüs önlemlerine uyanlara teşekkür, uymayanlara ceza
07.08.2020 01:56 | Son Güncelleme: 07.08.2020 02:00

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında ilçe merkezi başta olmak üzere 6 belde ve 84 köyde yapılan denetimlerde yarım saatte maske takmadıkları belirlenen 6 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koronavirüse karşı sosyal medya üzerinden dün yaptığı "Bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından Kütahya'nın Simav ilçesinde Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında 12 ayrı ekibin katılımıyla koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Simav ilçe merkezi ile 6 belde ve 84 köyde eş zamanlı olarak bugün saat 09.00 itibari ile başlayan denetimlerde maske takılıp, takılmadığı başta olmak üzere hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilirken tedbirlere uyanlara teşekkür, uymayanlara ise para cezası kesildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, "Bugün akşam saatlerine kadar devam edecek denetimlerin sonuçlarını yarın açıklayacağız. Ancak görülüyor ki ilçemizde koronavirüs önlemlerine karşı halkımızın büyük çoğunluğunun kurallara uyduğunu görmek bizi memnun ediyor. Ekiplerimiz aynı zamanda kapalı alanlarda sigara içilip içilmediğini de kontrol ediyor. Ekiplerimizin akşama kadar yaptığı denetimlerin sonuçları ve tuttukları tutanaklar mesai bitiminde elimde olacak. Ben de bunları kaymakamlığımızın sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşacağım" dedi.Kaymakam Halim, yarım saatlik denetim sürecinde maske kuralına uymayan 6 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildiğini bildirdi.

 


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Kaynak: DHA

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