Son dakika haber: Silahını temizleyen muhtar, eşinin ölümüne sebep oldu
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Son dakika haber: Silahını temizleyen muhtar, eşinin ölümüne sebep oldu

İhlas Haber Ajansı / Erdal Anak - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Silahını temizleyen muhtar, eşinin ölümüne sebep oldu Antalya'nın Alanya ilçesinde beylik tabancasını temizlemeye çalışan mahalle muhtarı, kaza ile eşini vurarak ölümüne neden oldu.

Silahını temizleyen muhtar, eşinin ölümüne sebep oldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde beylik tabancasını temizlemeye çalışan mahalle muhtarı, kaza ile eşini vurarak ölümüne neden oldu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Süleymanlar Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçe kısmında meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde kendisine ait beylik silahını temizlemek isteyen mahalle muhtarı Süleyman Karasilahın ateş alması sonucu karşısında duran eşi Aysel Kara'yıyanlışlıkla vurdu. Silah seslerini duyan komşuları ise çiftin evine gittiğinde Aysel Kara'yı yerde yatarken görerek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri göğsüne kurşun isabet ederek ağır yaralanan Aysel Kara'yı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan talihsiz kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Aysel Kara'nın cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay sonrası gözaltına alınan Süleyman Kara karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber: Silahını temizleyen muhtar, eşinin ölümüne sebep oldu
Son dakika haber: Silahını temizleyen muhtar, eşinin ölümüne sebep oldu
Son dakika haber: Silahını temizleyen muhtar, eşinin ölümüne sebep oldu
Son dakika haber: Silahını temizleyen muhtar, eşinin ölümüne sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Anak

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