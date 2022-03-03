Son dakika haber! Sıla'nın katili 'cinsel istismar'dan hakim karşısında

GİRESUN (DHA) - GİRESUN'da eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü (16), boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek (21), daha önce açılan 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' davasında hakim karşısına çıktı. Gökçek, hakkındaki iddiaları kabul etmezken, ailenin avukatı ise sanığın en üst sınırından ceza almasını ve herhangi bir indirimden faydalanmamasını talep etti.

Ankara'da özel bir şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek, 16 Şubat'ta geldiği Erikliman köyünde eski nişanlısı Sıla Şentürk ile tartıştı. İkili arasında nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusu bulunulmasından dolayı çıkan tartışma sırasında Gökçek, yöneldiği mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile genç kızın boğazını kesti. Sıla kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli kaçtı. Evdeki dehşet anlarına tanık olan işitme ve konuşma engelli babaanne, güçlükle durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Olaydan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan Gökçek ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Duruşma 23 Haziran 2022 tarihine ertelendi.