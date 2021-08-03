Son dakika haber: Seyhan Belediyesi'nde gündem orman yangınları oldu
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Son dakika haber: Seyhan Belediyesi'nde gündem orman yangınları oldu

Son dakika haber: Seyhan Belediyesi'nde gündem orman yangınları oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Seyhan Belediyesi'nin Ağustos ayı toplantısının gündem dışı konuşmalarını orman yangınları oluşturdu.

Seyhan Belediyesi'nin Ağustos ayı toplantısının gündem dışı konuşmalarını orman yangınları oluşturdu.

Seyhan Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, katipler Gülcan Bingöl ve Hacice Yılmaz tarafından açıldı.

Gündem dışı ilk sözü alan CHP Grup Başkanvekili Güngör Geçer, orman yangınlarına karşı hazırlıklı olunmadığının ortaya çıktığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ali Coşkun ise 127 yerde çıkan orman yangınlarına devletin tüm imkanları ile müdahalede bulunulduğunu ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Şehmus Uçar da konuşmasında "Sadece ormanlarımız değil, ciğerlerimiz de yanmıştır" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Sultan Zeynep Erciyes, "Yangınlarda sözün bittiği yerdeyiz" diyerek, geçen yılda orman yangınlarının çıktığını hiçbir önlem alınmadığını ileri sürdü.

CHP'li Mustafa Tunç da, Seyhan Belediyesi'nden Büyükşehir'e giden dosyaların gündeme alınmadığını ileri sürerek, "Bu dosyalar orada tutuluyor" eleştirisinde bulundu.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Tunç'a cevap vererek, Büyükşehir Belediye Meclisine giden dosyaların biri hariç hepsinin gündeme alındığını hatırlattı. Bunun üzerine CHP'li Tunç Başkan Akif Kemal Akay ve bürokratlara teşekkür etti.

Daha sonra gündemlere geçildi. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ile Belediyeye ait Dikimevi ve Kompost Gübre Üretim Tesisine ait Ücret Tarifesi ilgili teklifler müşterek komisyonlara havale edildi.

Seyhan Belediyesi çalışmalarına devam edecek. - ADANA

Son dakika haber: Seyhan Belediyesi'nde gündem orman yangınları oldu
Son dakika haber: Seyhan Belediyesi'nde gündem orman yangınları oldu
Son dakika haber: Seyhan Belediyesi'nde gündem orman yangınları oldu
Son dakika haber: Seyhan Belediyesi'nde gündem orman yangınları oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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