Son dakika haber! Sel felaketinin yaşandığı şehirlere Bayrampaşa'dan yardım eli
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Son dakika haber! Sel felaketinin yaşandığı şehirlere Bayrampaşa'dan yardım eli

Son dakika haber! Sel felaketinin yaşandığı şehirlere Bayrampaşa'dan yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Batı Karadeniz'de hayatı felç eden sel felaketinin ardından bölgeye yardım götürmek için yurt genelinde adeta seferberlik başlatıldı.

Batı Karadeniz'de hayatı felç eden sel felaketinin ardından bölgeye yardım götürmek için yurt genelinde adeta seferberlik başlatıldı. Bayrampaşa Belediyesi de Mega Center Yönetimi ile birlikte 2 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi ile 2 kamyonunu Kastamonu ve Sinop'a gönderdi. Belediyeye bağlı 5 kişilik ekip de bölgeye ulaşarak arama-kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi özelikle Kastamonu ve Sinop'ta hayatı felç etti. Türkiye'nin dört bir yanındaki kurum ve kuruluşlar bölgeye yardım götürmek için adeta seferber oldu. Bayrampaşa Belediyesi de, Mega Center Yönetimi ile birlikte 2 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi ile 2 kamyonunu Kastamonu ve Sinop'a gönderdi. Belediyeye bağlı 5 kişilik ekip de bölgeye ulaşarak arama-kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.

İlçe protokolü ile birlikte yardım tırlarını sel bölgesine uğurlayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Yüreğimizi yakan orman yangınlarının ardından Batı Karadeniz bölgemizde tarihin en büyük sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Maalesef can ve mal kayıplarımız var. Selde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaraların sarılmasına katkı sunmak üzere 5 kişilik izci ekibimizi ivedilikle bölgeye gönderdik. Şimdi de Mega Center Yönetimi ile birlikte gıda ve ihtiyaç malzemesi yüklü 2 tırımızı ve 2 kamyonumuzu Kastamonu ve Sinop'a yolluyoruz. Biz tüm imkanlarımız ile selden zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız. Allah, milletimizi ve ülkemizi her türlü felaketten korusun. Yangın, deprem, sel gibi afetleri bizlerden uzak etsin" dedi. - İSTANBUL

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Son dakika haber! Sel felaketinin yaşandığı şehirlere Bayrampaşa'dan yardım eli
Son dakika haber! Sel felaketinin yaşandığı şehirlere Bayrampaşa'dan yardım eli
Son dakika haber! Sel felaketinin yaşandığı şehirlere Bayrampaşa'dan yardım eli
Son dakika haber! Sel felaketinin yaşandığı şehirlere Bayrampaşa'dan yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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