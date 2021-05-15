Son dakika haber | Şehit gazeteci Hasan Tahsin unutulmadı
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Son dakika haber | Şehit gazeteci Hasan Tahsin unutulmadı

Son dakika haber | Şehit gazeteci Hasan Tahsin unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgali sırasında, işgal kuvvetlerine karşı ilk kurşunu atarak ulusal direnişi başlatan ve şehit edilen Gazeteci Hasan Tahsin, ölümünün 102. yılında meslektaşları tarafından Konak'taki anıtı önünde anıldı.

15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgali sırasında, işgal kuvvetlerine karşı ilk kurşunu atarak ulusal direnişi başlatan ve şehit edilen Gazeteci Hasan Tahsin, ölümünün 102. yılında meslektaşları tarafından Konak'taki anıtı önünde anıldı.

Gazeteci Hasan Tahsin, 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgali sırasında işgal kuvvetlerine karşı ilk kurşunu atarak ulusal direnişi başlatmış ve ardından şehit edilmişti. Şehit Hasan Tahsin için İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından Konak'taki anıt önünde anma töreni düzenlendi. Valilikten özel izin alınarak gerçekleşen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından anıta çelenk bırakıldı.

Törene, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Dilek Gappi, Yönetim Kurulu Üyeleri Dokuz Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Attila, Hatice Bülbül ve çok sayıda basın temsilcisi katıldı. - İZMİR

Son dakika haber | Şehit gazeteci Hasan Tahsin unutulmadı
Son dakika haber | Şehit gazeteci Hasan Tahsin unutulmadı
Son dakika haber | Şehit gazeteci Hasan Tahsin unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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