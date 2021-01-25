Son dakika haber | Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberine göre HAKKARİ'de yol kontrolü sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Selim Gedik (20), memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

HAKKARİ 'de yol kontrolü sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Selim Gedik (20), memleketi Sakarya 'da son yolculuğuna uğurlandı.

20 Ocak günü Hakkari'de yol kontrolü sırasında mayına basan Piyade Er Selim Gedik ağır yaralandı. Selim Gedik, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Ankara'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Selim Gedik, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Dün askeri uçakla Kocaeli'de bulunan Cengiz Topel Havaalanı'na getirilen Selim Gedik'in naaşı buradan memleketi Sakarya'nın Karapürçek ilçesine götürüldü.

Selim Gedik'in cenazesi Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek baba evinde helallik alındı. Şehit Gedik'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutu alınan helallik sonrası baba evinin karşısında bulunan Karapürçek Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu bahçesine getirildi. Anne Ulviye, baba İlyas ve şehidin ağabeyi Cengiz Gedik ile ablası Sümeyye Gedik Al, şehidin naaşı başında gözyaşlarını tutamadı. Okul bahçesinde kılınan cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ile MHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Karapürçek aile mezarlığında toprağa verildi.- Sakarya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR