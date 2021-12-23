Son dakika haber! Savaştepe Cumhuriyet İlkokulunda akıl ve zeka oyunları atölyesi kuruldu - Haberler
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Son dakika haber! Savaştepe Cumhuriyet İlkokulunda akıl ve zeka oyunları atölyesi kuruldu

Son dakika haber! Savaştepe Cumhuriyet İlkokulunda akıl ve zeka oyunları atölyesi kuruldu
AA / Cem Şan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Bursa ve Balıkesir'de faaliyet gösteren gayrımenkul firması tarafından Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında, Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki Cumhuriyet İlkokuluna akıl ve zeka oyunları atölyesi kazandırıldı.

BALIKESİR (AA) - Bursa ve Balıkesir'de faaliyet gösteren gayrımenkul firması tarafından Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında, Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki Cumhuriyet İlkokuluna akıl ve zeka oyunları atölyesi kazandırıldı.

Kelime oyunlarından mangalaya, satranç masasından reversiye çeşitli oyunların yer aldığı atölyenin açılışında konuşan Elfi Gayrimenkul Brokerı Özkan Aydemir, birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Geleceğe, mesleğe ve doğaya dokunur sosyal sorumluk projelerine devam edeceklerini belirten Aydemir, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın kişisel gelişimine, açtığımız bu akıl ve zeka oyunları atölyesiyle bir nebze de olsa katkı sunabilirsek ne mutlu bize. Çocuklarımızın yüzlerinde bir gülümsemeye vesile olmak bizim için her şeyden değerlidir. Bu bilinçle hareket etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Aydemir, bu projeye kendilerini dahil eden ve yol göstericiliği yapan kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından akıl ve zeka oyunları atölyesinin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler, öğrencilerle atölyeyi inceledi. Ayrıca, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Atölyenin açılışına, Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahir Turan, Okul Müdürü Ahmed Okur, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğretmenden, öğrenciye tokat ve yumruklu dayak kamerada (2)

Öğretmenden, öğrenciye tokat ve yumruklu dayak kamerada (2)

AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri

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