Sarıkamış'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz köpeklere jandarma sahip çıktı
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Sarıkamış'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz köpeklere jandarma sahip çıktı

07.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:00

- Sarıkamış'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz köpeklere jandarma sahip çıktı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle kısmen boşaltılan köyde sahipsiz ve aç kalan köpeklere Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal'ın talimatı ile İlçe Jandarma...

- Sarıkamış'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz köpeklere jandarma sahip çıktı

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle kısmen boşaltılan köyde sahipsiz ve aç kalan köpeklere Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal'ın talimatı ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yiyecek dağıtıldı.

Devlet Su İşleri tarafından 2014 yılında inşasına başlanıp bu yılın başında tamamlanan Sarıkamış'ta Karakurt HES Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla çevresindeki bazı köyler su altında kaldı.

Bu nedenle köylüler bölgeyi terk etti. Baraj yakınındaki köyde kalan sahipsiz köpekler, havaların da soğumasıyla yiyecek bulma sıkıntısı yaşamaya başladı.

Sahipsiz köpekler son günlerde yiyecek bulamayınca Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal'ın talimatı ile Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Bölgeye giden ekipler terk edilen köyün ortasında köpekleri toplayıp araçla getirdikleri tavuk eti, ekmek ve köpek maması ile köpeklerin karnını doyurdu.

Sarıkamış'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz köpeklere jandarma sahip çıktı
Sarıkamış'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz köpeklere jandarma sahip çıktı
Sarıkamış'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz köpeklere jandarma sahip çıktı
Sarıkamış'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz köpeklere jandarma sahip çıktı
Sarıkamış'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz köpeklere jandarma sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER YILDIRIM

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