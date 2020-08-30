Son dakika haber | SAMSUN Karadenizli balıkçılar son hazırlıklarını yaptı
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Son dakika haber | SAMSUN Karadenizli balıkçılar son hazırlıklarını yaptı

Son dakika haberine göre Karadenizli balıkçılar son hazırlıklarını yaptıSAMSUN'da koronavirüs salgını nedeniyle sezonu erken kapatan balıkçılar, 1 Eylül itibariyle kalkacak av yasağı öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

30.08.2020 10:31 | Son Güncelleme: 30.08.2020 10:37

Karadenizli balıkçılar son hazırlıklarını yaptı

SAMSUN'da koronavirüs salgını nedeniyle sezonu erken kapatan balıkçılar, 1 Eylül itibariyle kalkacak av yasağı öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezondan ümitli olduklarını dile getiren balıkçılar palamutun bol olacağını, hamsi için ise sabırlı olmak gerektiğini düşünüyor.

Bu sene balıkçılar koronavirüs salgını nedeniyle denizlerde av yasağının başladığı 15 Nisan'dan önce sezonu kapatmıştı. Denizlerde 1 Eylül itibarıyla avlanma yasağı bitecek. 19 Mayıs ilçesi Dereköy Balıkçı Barınağı'nda bulunan balıkçılar, 1 Eylül gecesi 'Vira Bismillah' demek için son hazırlıklarını yapıyor. Salgın ve balık azlığı sebebiyle sezonu erken kapatan balıkçılar özellikle palamuttan ümitli.

İNŞALLAH BU SEZON YÜZLER GÜLER

Yaklaşık 5 aydır bu anı beklediklerini söyleyen balıkçı Mehmet Tığ, İnşallah tüm camia için hayırlı bir sezon olur. Bu sene palamut ve çinekop bol gözüküyor. İnşallah öyle de olur ve bütün balık camiasının yüzü güler dedi. Teknelere teknik destek sağlamak için yardım eden tornacı Adem Özer ise, Orta su balıkçılığının hazırlıklarını yapıyoruz. Son aşamadalar ve ayın 1'inde yola çıkıp Vira Bismillah derler. Biz elimizden gelen desteği verdik. İnşallah herkes için hayırlı bir sezon olur şeklinde konuştu. PALAMUT BEKLENTİSİ

Bir yandan çaparayla avcılık yaptıklarını söyleyen Abdullah Çelik, Hazırlıklarımız devam ediyor, inşallah çıkacağız. Bu sene palamut bol gibi duruyor. Çünkü çaparayla avcılık yapıyoruz ve bol olduğu belli durumda. Bir yandan çinekop da var ama şu an için ince. Biraz daha büyümesini beklemek lazım. Hamsi hakkında bir şey demek için de henüz erken dedi. 62 yıldır denizlerde olduğunu söyleyen Mustafa Tığ ise, Palamutun bol olması sebebiyle hamsinin az olduğunu düşünüyorum. Hamsi olsa bile çerez olacaktır. Yeni sezon herkes için hayırlı olsun şeklinde konuştu.

Ağlarını onaran ve tekne bakımlarına devam eden balıkçılar 31 Ağustos gecesi açılmayı planlıyor.

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Son dakika haber | SAMSUN Karadenizli balıkçılar son hazırlıklarını yaptı

Kaynak: DHA

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