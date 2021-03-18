KASTAMONU - Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi
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KASTAMONU - Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi

18.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:13

Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen tören Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın konuşması KASTAMONU - Kastamonu'da bir gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen tören

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın konuşması KASTAMONU - Kastamonu'da bir gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Kastamonu Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen törende 2016 yılında Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken 17 Aralık'ta askerlerin çarşı iznine çıkışı sırasında otobüs durağına teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda yaralanarak gazi olan Ulaştırma Er Ferdi Çatal'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Vali Avni Çakır, yaptığı konuşmada, kahraman şehit ve gazilerin bu aziz milletin baş tacı olduğunu söyledi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Çakır, "Çanakkale'de bu aziz millet hem Cumhuriyet'e giden yolun taşlarını en güzel şekilde örmeye başladı hem de tüm dünyada mazlum milletlere muhteşem bir kahramanlık destanı örneği gösterdi. O gün de olduğu gibi Kastamonu ili de hem Çanakkale hem de Çanakkale'den sonra Cumhuriyet'in ilanına kadar gelen süreçte her zaman mili birlik ve beraberlikte tek vücut olmayı tüm illerimize örnek olmayı sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri ve gazilere ülkeye, devlete hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Çakır, "Her zaman tüm şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız. Kayseri'deki saldırıda birçok şehit verdik. Ferdi kardeşimiz de gazi oldu. Ferdi kardeşimiz bu vatan için bir insanın feda edebileceği en güçlü fedakarlıklardan birini yaptı. Kendisi diğer gazilerimiz de olduğu gibi bize emanet. Kendisine sağlıklı mutlu ve uzun bir ömür diliyorum." diye konuştu.

Törene, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

KASTAMONU - Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi
KASTAMONU - Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi
KASTAMONU - Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi
KASTAMONU - Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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