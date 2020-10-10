Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta tedavi rehberini güncelledi! Favipiravir'le ilgili dikkat çeken uyarı
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Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta tedavi rehberini güncelledi! Favipiravir'le ilgili dikkat çeken uyarı

10.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 10.10.2020 19:30

Sağlık Bakanlığı'nca güncellenen koronavirüs hasta tedavi rehberinde, son dönemdeki çalışmalarda gebelerde koronavirüsün daha ağır seyredebileceğinin görüldüğü belirtilerek, "hidroksiklorokin" ve "lopinavir/ritonavir"in gebelerde kullanımının güvenli olduğu, "Favipiravir"in ise gebelerde ve emzirenlerde kullanılmaması gerektiği bildirildi.

Bakanlığın Kovid-19'a ilişkin bilgilerin yer aldığı internet sayfasında yayımlanan "Kovid-19 (SARS-CoV-2 enfeksiyonu) Erişkin Hasta Tedavisi Rehberi" güncellendi.

Yapılan düzenlemede, salgının ilk dönemlerinde yapılan çalışmalarda gebe olmanın ağır seyirli Kovid-19 için fazladan risk yaratmadığının bildirildiği, son dönemde yapılan bazı çalışmalarda gebelerde enfeksiyonun daha ağır seyredebileceğinin görüldüğü aktarılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Gebelerde komplike olmayan Kovid-19 enfeksiyonu için tedavisiz izlem seçeneği öncelikle düşünülmelidir. Olası tanı almış olan gebelerde risk faktörü varsa veya ağır seyir söz konusu ise tedavi verilmesi düşünülmelidir. Gebelerde etkinliği kanıtlanmış bir tedavi seçeneği olmamakla birlikte, hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavirin gebelerde kullanımı güvenlidir. Favipiravir gebelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır."

AĞIR PNÖMANİ HASTALARI İÇİN HASTANE YATIŞI İSTENDİ

Rehberde "ağır pnömoni" hastalarına ilişkin yapılan düzenlemede ise bu hastaların hastanede yatırılarak tedavi edilmesi gerektiği vurgulandı.

"Yatış Endikasyonu Olan Kovid-19 Olgularında Tedavi Önerileri"ne ilişkin de düzenleme yapılan rehberde, hastanede yatırılarak izlenmesi gereken pnömonili hastalarda "Hidroksiklorokin ve/ veya Favipravir" tedavisi süresinin 10 güne uzatılabileceği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta tedavi rehberini güncelledi! Favipiravir'le ilgili dikkat çeken uyarı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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