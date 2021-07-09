Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı heyeti Arnavutluk'taki temaslarını tamamladı
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Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı heyeti Arnavutluk'taki temaslarını tamamladı

Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı heyeti Arnavutluk'taki temaslarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Selami Kılıç başkanlığındaki heyet, Arnavutluk'taki temaslarını tamamladı.

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Selami Kılıç başkanlığındaki heyet, Arnavutluk'taki temaslarını tamamladı.

Başkent Tiran'da Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu ile görüşen heyete, temaslarında Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de eşlik etti.

Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyetin temaslarını tamamladığını söyledi.

Heyetin ziyaretlerinin ilk ve son gününde Arnavut Sağlık Bakanı Manastirliu ile görüştüklerini aktaran Yörük, "Bugün yaptığımız görüşmede heyetimizin buradaki temas ve incelemeleri sonucunda ilk değerlendirmelerini ve ilk önerilerini sayın bakana arz ettiler. Sayın Bakan da büyük bir memnuniyetle karşıladı önerilerimizi ve ilave iş birliği projelerimizi. Sanıyorum son derece verimli bir ziyaret oldu." dedi.

Yörük, diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da Türkiye ve Arnavutluk ilişkilerinin son derece hızlı ve olumlu bir ivmeyle ilerlediğini söyledi.

Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Mira Rakacolli de Türkiye Sağlık Bakanlığı heyetiyle, daha önceleri başlayan iş birliklerinin devamı olarak görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Heyet, salı günü Türkiye'nin sağladığı mali destekle inşa edilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinde de incelemelerde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju

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