Son dakika haber! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya, Ukrayna halkı için asla bir tehdit değildir" dedi.

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya, Ukrayna halkı için asla bir tehdit değildir" dedi.