Son dakika haber! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya, Ukrayna halkı için asla bir tehdit değildir" dedi. - Haberler
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Son dakika haber! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya, Ukrayna halkı için asla bir tehdit değildir" dedi.

Son dakika haber! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya, Ukrayna halkı için asla bir tehdit değildir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya, Ukrayna halkı için asla bir tehdit değildir" dedi. - CENEVRE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Ukrayna, Rusya, Politika, Haber

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