Son dakika haber: Rize'nin İyidere ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle 20 iş yerini su bastı
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Son dakika haber: Rize'nin İyidere ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle 20 iş yerini su bastı

Son dakika haberleri... Rize'nin İyidere ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle 20 iş yerini su bastı Rize'nin İyidere ilçesinde şiddetli yağmurdan dolayı 20 iş yerini su bastı.

19.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:59

Rize'nin İyidere ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle 20 iş yerini su bastı

RİZE - Rize'nin İyidere ilçesinde şiddetli yağmurdan dolayı 20 iş yerini su bastı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli yağış Rize'de de etkisini gösterdi. Rize'nin İyidere ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan şiddetli yağmurdan dolayı mazgalların tıkanması sonucu 20 iş yerini su bastı. Yağmurdan dolayı balçığa bulanan ilçe merkezinde çevre belediyelerden de gelen iş makineleriyle temizleme çalışmaları başlatıldı.

Doğru yatırım ve alt yapı projeleri ile Rize'nin kaderi haline gelen su baskınlarının çözüme kavuşacağını dile getiren İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete "Sabah 7 itibariyle temizleme çalışmalarına başladık. Allah'a şükür can kaybımız yok. İlçe merkezinde esnaflarımızın yaşadıkları su taşkınları var. Onlarında şimdi temizleme işlemlerine başladık, inşallah hep beraber kısa sürede bunları da atlatmış olacağız. Rizemizin kaderi bu ama doğru yatırımlarla, doğru alt yapı ve kanalizasyonlarla bunu aşmamız lazım. İnşallah bu son olur, bundan sonra da böyle bir felaket yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: Rize'nin İyidere ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle 20 iş yerini su bastı

Kaynak: İHA

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