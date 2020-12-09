Son dakika haber! Polisten kaçarken ölen genç için düzenlenen gösteride olaylar çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Polisten kaçarken ölen genç için düzenlenen gösteride olaylar çıktı

09.12.2020 23:12 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:17

Son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Arnavutluk Hükümet binasına girmek isteyen göstericilerin polise taş atmaları Öfkeli grubun slogan atması Polisin gruba göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesi Grubun yürüyüşe geçmesi Arnavutluk'ta polisten kaçarken ölen genç için düzenlenen gösteride olaylar çıktı TİRAN (AA)...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Arnavutluk Hükümet binasına girmek isteyen göstericilerin polise taş atmaları

Öfkeli grubun slogan atması

Polisin gruba göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesi

Grubun yürüyüşe geçmesi Arnavutluk'ta polisten kaçarken ölen genç için düzenlenen gösteride olaylar çıktı

TİRAN (AA) – Arnavutluk'un başkenti Tiran'da polisin dur ihtarına uymadığı için öldürülen bir gencin vurularak öldürülmesini protesto edenler ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Başkent Tiran'da toplanan onlarca kişi, polisin dur ihtarına uymadığı için dün öldürülen genç için sokaklara döküldü.

Protestocular, İçişleri Bakanı Sandër Lleshaj'ın istifasını istedi.

Protestoda polis ile protestocular arasında gerginlik yaşandı.

Arnavutluk İçişleri Bakanlığında başlayan olaylar daha sonra protestocuların yılbaşı tatilleri öncesi bina önüne konan büyük bir ağacı ateşe verip devirdiği ve polislere taş fırlattığı Başbakanlık binasında da devam etti.

Arnavutluk Hükümet binasına saldıran göstericiler polis kordonunu aşarak binanın kapılarını kırmaya çalıştı.

Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı gerginlikler esnasında gösterici ve polisler yaralandı.

Ölen gençle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Sandër Lleshaj, olayın ülkedeki pek çok kesimi etkilediğini belirterek "Bugün herkesin bu trajik olaya yol açan koşulların tam ve kapsamlı bir açıklamasına ihtiyacı var ve sorumlu yasal makamlar, görevlerini bir an önce gerçeğin ve adaletin hizmetinde tamamlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Başkent Tiran'da 8 Aralık günü sokağa çıkma yasağının bulunduğu saate denk gelen 01.45'te 25 yaşındaki K.R, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamış, kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların tepkileri üzerine ilgili polisin tutuklandığı açıklandı.

Son dakika haber! Polisten kaçarken ölen genç için düzenlenen gösteride olaylar çıktı
Son dakika haber! Polisten kaçarken ölen genç için düzenlenen gösteride olaylar çıktı
Son dakika haber! Polisten kaçarken ölen genç için düzenlenen gösteride olaylar çıktı
Son dakika haber! Polisten kaçarken ölen genç için düzenlenen gösteride olaylar çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Olsi Shehu

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda
Son dakika haberleri | Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda
Fransa'da güvenlik yasa tasarısının protesto edildiği gösterilerde şiddet olayları yaşandı (2)
Fransa'da güvenlik yasa tasarısının protesto edildiği gösterilerde şiddet olayları yaşandı (2)
Güvenlik yasa tasarısının protesto edildiği gösterilerde şiddet olayları yaşandı (4)
Güvenlik yasa tasarısının protesto edildiği gösterilerde şiddet olayları yaşandı (4)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan Sermiyan Midyat
Spor Samatta Ersun Yanal Pierre Webo Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Polisten kaçarken ölen genç için düzenlenen gösteride olaylar çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 23:17:53. #1.15#
title