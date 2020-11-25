Sivil polisleri müşteri zanneden torbacı kendini karakolda buldu

Aydın'da bir kişi otomobilin içindeki sivil polisleri torbacı zannederek uyuşturucu verdi. Durumu bozuntuya vermeyen sivil ekipler torbacıyı "Burada verme yakalanacağız, bin arabaya insanlar görecek" diyerek arabaya bindirdi. Daha sonra merkeze götürülen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Ant sokak üzerinde meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri görevlerini ifa ettiği sırada B.Y. isimli kişi polislerin yanına gelerek "Abi sen beni mi bekliyorsun" dedi.

POLİSLER BOZUNTUYA VERMEDİ

Sivil ekipler bunun üzerine durumu bozuntuya vermedi ve "Evet seni bekliyorduk nerede kaldın?" dedi. B.Y. isimli kişi cebinden çıkardığı bir miktar folyoya sarılı satışa hazır hale getirilmiş metamfetamin diye tabir edilen kristal maddeyi polis ekiplerine vermek istedi.

"BİN ARABAYA İNSANLAR GÖRECEK"

Asayiş ekipleri "Burada verme yakalanacağız, bin arabaya insanlar görecek" dedi. Ekip otosuna bindiğini fark etmeyen şüpheli gerçeği karakola gittiğinde anladı. Şüpheli hakkında Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri işlem başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı