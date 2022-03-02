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Son dakika haber! Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber! Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Murat Yıldırım, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

ANKARA (İHA) - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Murat Yıldırım, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Murat Yıldırım'ın (37) rahatsızlanması üzerine sevk edildiği hastanede beyninde ur olduğu tespit edildi. Ankara Şehir Hastanesi'nde ameliyat olan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Zile ilçesine getirildi. Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Yıldırım için cenaze namazı kılındı. Polis memuru, namaz sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye başta Tokat Valisi Ozan Balcı olmak üzere polis memurları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - TOKAT

Son dakika haber! Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber! Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber! Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Murat Yıldırım, Polis Memuru, Ankara, Tokat, Yerel, Haberler

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