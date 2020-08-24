Son dakika haber! Plazma tedavisiyle hayata tutundu '10 dakikalık oksijene servetimi verirdim' dedi Son dakika gelişmesine göre Plazma tedavisiyle hayata tutundu '10 dakikalık oksijene servetimi verirdim' dediMERSİN'de, temizlik şefi olarak görev yaptığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde 10 Mart'ta koronavirüse yakalanan ve 48 gün yoğun bakımda kalarak 21 gün de entübe tedavisi gören 2 çocuk babası Ahmet Yertan (49),...

Plazma tedavisiyle hayata tutundu '10 dakikalık oksijene servetimi verirdim' dedi

MERSİN'de, temizlik şefi olarak görev yaptığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde 10 Mart'ta koronavirüse yakalanan ve 48 gün yoğun bakımda kalarak 21 gün de entübe tedavisi gören 2 çocuk babası Ahmet Yertan (49), plazma tedavisiyle yeniden hayata tutundu. Tedavi olmasının ardından, korunmayan ve maske takmayanları uyaran Yertan, "10 dakikalık oksijen için tüm servetimi verirdim" dedi.

Ahmet Yertan, temizlik şefi olarak görev yaptığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde 10 Mart'ta koronavirüs salgınına yakalandı. İlk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 48 gün tedavi gördü. 21 gününü entübe olarak geçiren Yertan, plazma tedavi ile hayata tutunmasının ardında taburcu olarak evine gönderildi.

'İNSANLAR ANLAMIŞ DEĞİL'

Evinde dinlenen Ahmet Yertan, kişisel hijyenine dikkat ettiğini, çalıştığı süreçte de çevresindeki herkese çok mesafeli yaklaştığını belirterek, "Allah'ım kimseyi bu hastalığa düşürmesin. Çok kötü bir süreç. Entübe halini zaten hatırlamıyoruz. Bol halisilasyonların, rüyaların görüldüğü bir süreç. Öteki tarafa gidip gelmek gibi bir şey. Bunu yaşayan bilir. Bazı insanlar hala buna inanmıyor. Bu süreç devam ediyor. Bazı insanlar hala bunu anlamış değil ne yazık ki" dedi.

'YAŞAYAN BİLİR'

İyileşme belirtileri göstermesinin ardından hastanede yaşadıklarına değinen Yertan, "Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hemşirelere 'Buraya nereden geldim, kaç gün kaldım' diye sormak zorunda kaldım. Hastaneye ne zaman geldiğimi, kaç gün kaldığımı hatırlamıyordum. 21 gün sonra entübe kalmışım, eve geldiğimde çocuklarım '48 gün sonra eve hoş geldin' diye yazı yazmışlar. O süreçte birçok şeyi hatırlamıyor insan. Nefessiz kalmanın, oksijensiz kalmanın ne demek olduğunu yakalananlar biliyor. Kaslarım erimiş, yürümeyi unutmuşum. Lavaboya gidip gelişim olan 5 dakikanın hesabını yaptım. Burnumda hortumla lavaboya gidip geliyordum, kendimi öyle kandırıyordum hala oksijen alıyormuşum gibi. O zaman kendi kendime '10 dakikalık oksijen için tüm servetimi veririm' dedim. Bunu ancak yaşayan bilir" diye konuştu.

'HASTALIKTAN HERKES ETKİLENİYOR'

Vatandaşların birçoğunun maske takmadığına dikkat çeken Yertan, şöyle devam etti:

"Candan daha önemli bir şey yok diye düşünüyorum. Çünkü sadece bir kişi hasta olmuyor, bütün aile bundan etkileniyor. 14 gün karantinada kalıyorsunuz, bütün işleriniz aksıyor. Entübe olunca da öbür tarafa gidip geliyorsunuz. Dualarla, doktorların sayesinde hayata tutunduk. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Şehir Hastanesinde sağlık hizmetleri ayağımıza geldi. Eğer burası olmasaydı şimdi İstanbul, Ankara yollarına düşmüş, tedavi olmak için hastane arayacaktık. Hemşiresinden hasta bakıcısından her şey muhteşem." MASKE TAKMAYANI UYARIYOR

Gördüğü herkesi de uyardığını kaydeden Yertan, şunları söyledi:

"Maske takmayan çok insanla karşılaştım. 'Neden maske takmıyorsunuz' diye sorduğumda 'Bize bir şey olmaz' diyorlar. 'Ben hiç öyle bir şey demedim ama bana bulaştı. 1 ay boyunca entübe kaldım. Nasıl yaşadım bilmiyorum' dedim. Bir petrole gittim 2 genç maske takmamıştı. Hastaneden yeni çıktığımı, 20 gün entübe kaldığımı söyledim. Hemen maskelerini taktılar. Bu hastalık sadece kişiye bulaşmıyor, eve gittiklerinde ailelerine de bulaşıyor. Hep birlikte tedbir almak zorundayız. Hükümetimiz bu konuda çok hassas. Aynı hassasiyet vatandaşta da olmalı. Devlet her vatandaşın başına bir polis dikemez ki. Maskeyi devlet veriyor, maske takmak bu kadar zor mu? Gençler hiç kendilerine bulaşmayacak gibi davranıyor. Ben çok titiz, çok fazla dikkat etmeme, korunmama rağmen yakalandım."

Kaynak: DHA