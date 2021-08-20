PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi
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PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Terör örgütü PKK'nın Sincar'da faaliyet gösteren kolu YBŞ'nin sözde Genel Sorumlusu olan Hasan Said Hasan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği nokta operasyonda etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'nın işgali altındaki Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda PKK mensuplarından YBŞ Genel Sorumlusu Seyit Kod Hasan Said Hasan'ı etkisiz hale getirdi.

HASSAS BİR OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İzlemeye alınan Hasan Said Hasan'nın üst düzey diğer PKK mensupları ile Sincar'da bir araya geldiği haberinin alması üzerine operasyon kararı alan MİT, hedefini hassas bir operasyonla etkisiz hale getirdi. Ayrıca, Hasan Said Hasan'ın içinde bulunduğu aracın kullanılamaz hale geldiğini gösteren operasyona ait fotoğraflar da ortaya çıktı.

PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi

HEDEFİNDE EZİDİ ÇOCUKLAR VARDI

PKK'nın Sincar'da faaliyet gösteren kolu YBŞ'nin sözde Genel Sorumlusu olan Hasan Said Hasan'ın; örgüte ait silah ve mühimmat sevkiyatlarının yanı sıra Suriye ve Irak arasında örgüt mensuplarının intikallerini organize ettiği, çocuk yaştaki Ezidilerin PKK'ya kazandırılması ve örgütsel eğitim alması faaliyetini planladığı tespit edildi.

PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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