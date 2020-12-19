Son dakika... Patlamada ölen korona virüs hastalarının cenazeleri adli tıpa getiriliyor
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Son dakika... Patlamada ölen korona virüs hastalarının cenazeleri adli tıpa getiriliyor

19.12.2020 11:32 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:46
Son dakika... Patlamada ölen korona virüs hastalarının cenazeleri adli tıpa getiriliyor

Son dakika haber... Gaziantep'teki özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlama ve yangında ölen 8 kişinin cenazeleri olay yerinde yapılan savcılık incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülüyor.

Gaziantep'teki özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlama ve yangında ölen 8 kişinin cenazeleri olay yerinde yapılan savcılık incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülüyor.

Gaziantep'teki özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen cihazının patlaması ve meydana gelen yangın sonucunda ölenlerin cenazeleri hastanede yapılan ilk incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılıyor. Patlamada ölen Nizip Sekili Kasabası eski belediye Başkanı ve Ak Parti İlçe Encümeni Ali Saffet Kanpolat ve 3 kişinin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilirken, diğer 4 kişinin de cenazeleri incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Cenazeler Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi ve işlemlerinin ardından defin edilmek üzere ailelerine teslim edilecek.

(İHA)

Son dakika... Patlamada ölen korona virüs hastalarının cenazeleri adli tıpa getiriliyor
Son dakika... Patlamada ölen korona virüs hastalarının cenazeleri adli tıpa getiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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