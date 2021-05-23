Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve koruması gözaltına alındı
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Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve koruması gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Organize suç örgütü yürütmekle suçlanan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması Yunus Olcay, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı. Peker'in kaldığı villada arama yapan ekipler ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sedat Peker'in kardeşi 52 yaşındaki Atilla Peker'in Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi. Emniyet Müdürlüğü, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli arama izni talep edildi

KORUMASI DA GÖZALTINA ALINDI

Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker'in otomobilinde, bugün öğle saatlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi. Bulunduğu villada gözaltına alınan Atilla Peker ve koruması Yunus Olcay'ın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve koruması gözaltına alındı
Atilla Peker
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, Muğla'da gözaltına alındı
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, Muğla'da gözaltına alındı
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve koruması gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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