Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve koruması gözaltına alındı

Organize suç örgütü yürütmekle suçlanan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması Yunus Olcay, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı. Peker'in kaldığı villada arama yapan ekipler ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirdi.