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Son dakika haber | Ordu'da bir okulda Kovid-19 nedeniyle eğitime 4 gün ara verildi

10.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 10.11.2020 15:04
Son dakika haber | Ordu'da bir okulda Kovid-19 nedeniyle eğitime 4 gün ara verildi

Son dakika haberleri... Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir öğretmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle bulunduğu okulda eğitime tedbir amacıyla 4 gün ara verildiği bildirildi.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir öğretmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle bulunduğu okulda eğitime tedbir amacıyla 4 gün ara verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Zaferimilli Ortaokulu'nda görevli bir öğretmenin dün Aybastı Devlet Hastanesinde yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Öğretmenin aynı gün okula hiç gitmediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğretmenimizin en son 6 Kasım 2020 Cuma günü maskeleri takılı bir şekilde birlikte yolculuk yaptığı servis aracındaki 11 öğretmenimizin filyasyon ekibinin görüşmeleri ve yerinde incelemeleri neticesinde karantinaya alınmasına karar verilmiştir. Okulumuz öğrencileri ve o gün araçta olmayan öğretmenler ve diğer personel karantinaya alınmamıştır. 16 Kasım ile 20 Kasım tarihleri arasında ara tatil olacağı için öğretmenlerin karantinada olacağı 14 günlük sürede okulumuz öğrencileri için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından eğitime, bugünden itibaren 4 gün ara verilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü ile yapılan protokol ile "Okulum Temiz" belgesine sahip okulda sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımından dolayı öğrenciler için risk oluşturacak hiçbir durum bulunmadığı da aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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