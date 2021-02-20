Online Karacaoğlan Türkü Yarışması'na yoğun ilgi
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Online Karacaoğlan Türkü Yarışması'na yoğun ilgi

20.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:16
Online Karacaoğlan Türkü Yarışması'na yoğun ilgi

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, türkülerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla ilkokullar arasında Online 4. Geleneksel Karacaoğlan Türkü Söyleme Yarışması düzenledi.

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, türkülerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla ilkokullar arasında Online 4. Geleneksel Karacaoğlan Türkü Söyleme Yarışması düzenledi. Müzik öğretmenlerinden oluşan 5 kişilik jüri heyeti 35 öğrenci arasından en iyi 5 yarışmacıyı belirledi. Başarılı ilk 3 ismi Bağcılarlılar internet üzerinden dinleyip oylarıyla belirleyecek. Dereceye girenler kupa, madalya ve tabletle ödüllendirilecek.

Bağcılar Karacaoğlan İlkokulu, kültürün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Online 4. Geleneksel Karacaoğlan Türkü Söyleme Yarışması düzenledi. Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen ve 35 ilkokulun katıldığı yarışmada başarılı olan ilk 3 öğrenci kupa, madalya ve tabletle ödüllendirilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sürecinde böyle bir yarışmayı düzenlemelerinden dolayı Okul Müdürü Hakan Yetkin'i tebrik etti.

Bağcılar'da 35 ilkokul arasında düzenlenen Online 4. Geleneksel Karacaoğlan Türkü Söyleme Yarışması yoğun ilgi gördü. Karacaoğlan İlkokulu tarafından düzenlenen yarışma kapsamında ilk olarak 28 Aralık'ta okullara duyuru yapıldı. Türkü söyleyen öğrenciler, evlerinde çektikleri videoları 11 Ocak tarihine kadar internet üzerinden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği müzik öğretmenlerinden oluşan 5 kişilik jüri heyetine ulaştırdı. Jüri, 20 Ocak tarihinde 35 öğrenci arasından en iyi 5 yarışmacıyı belirledi.

Başarılı ilk 3 ismi Bağcılarlılar belirleyecek

Ardından, 17 Şubat tarihinden itibaren Karacaoğlan İlköğretim Okulu'nun www. karacaoglani.meb.k12.tr adresinden türkü söyleyen 5 başarılı öğrenci arasında oylama başlatıldı. 22 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek oylamada Bağcılarlılar, izledikleri öğrenciler arasından ilk 3'ü oylarıyla belirleyecek. Başarılı ilk 3 öğrenci aynı gün jüri tarafından açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sürecinde böyle bir yarışma düzenledikleri için Karacaoğlan İlkokulu Müdürü Hakan Yetkin'i telefonla arayarak tebrik etti. Yetkin, Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenledikleri yarışmanın amacının kültürümüzün zenginliğini yaşatmak olduğunu belirterek, "Böyle yarışmalar sayesinde öğrencilerimiz kültürümüzü tanıyor, sosyalleşiyor, kendilerini ifade etme yeteneği kazanıyor ve özgüven kazanıyor" dedi.

Yarışmada 3 finalist kupa, madalya ve tabletle ödüllendirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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