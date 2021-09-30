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Son dakika haber... Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi hız kesmeden devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber... Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi hız kesmeden devam ediyor

Gelen son dakika haberlerine göre Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Fetihtepe Mahallesi 3556 Ada'daki binaların yıkımı büyük bir titizlikte yürütülüyor.

Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Fetihtepe Mahallesi 3556 Ada'daki binaların yıkımı büyük bir titizlikte yürütülüyor.

Beyoğlu'nda Okmeydanı'nı sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada'daki 933 bağımsız 186 binanın yıkım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İlk etabı tamamlanan ve ikici etabına başlanılan kentsel dönüşüm çalışması kapsamında bugün 4 katlı bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Çalışmaların devam etmesiyle birlikte yeni ve depreme dayanıklı evlerine bir adım daha yaklaşan bina sakinleri şu andaki durumdan memnun olduklarını dile getirdi.

"Hak sahiplerinin hepsiyle uzlaşma sağlandı"

Hak sahiplerine kira yardımı yapıldığını belirten Beyoğlu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü olan Ufuk Altunbaş, "2016 yılında bakanlar kurulu kararıyla riskli alan ilan edilmiş bir bölge. Bölgedeki uygulamada ikinci etabımız burası. Yaklaşık 186 tane bina söz konusu burada ve 933 tane bağımsız var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda, onların kontrolünde yürütülen bir proje. Bölgedeki bütün hak sahiplerimiz kentsel dönüşüm ofisine geliyorlar, binalarıyla ilgili bütün bilgileri detaylıca öğreniyorlar. Akabinde bir uzlaşma sağlanıyor, bir ön protokol muvafakatname imzalanıyor. Hak sahipleri oturdukları evleri tahliye edince yine bakanlık tarafından kira yardımı yapılıyor" açıklamasında bulundu.

Bölgedeki kentsel dönüşüm projesinin ne zaman tamamlanacağı hakkında net bir tarih veremeyeceğini söyleyen Müdür Altunbaş, "Burası bir deprem odaklı proje olduğu için işin içinde herhangi bir müteahhit ya da firma olmadığı için tamamen 2 bin yılından önce yapılmış binalar, deprem yönetmeliğine uygun olmadan yapılmış binalar. Mümkün olan en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde İnşaat Mühendisi olan Furkan Alper, "Şu anda Fetihtepe Camii Çıkmazı Sokağındayız. Vatandaşlarımızın tamamıyla uzlaşılan binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bunun gibi daha önceden vatandaşların tamamıyla uzlaştığımız ve yıktığımız binalar mevcut. Bir an önce 3550 Ada'daki binaların yıkımını gerçekleştirip kentsel dönüşüm projemizi hayata geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bina sakinleri olarak başvurumuzu yaptık"

Yıkılan binanın sakinlerinden olan ve satış müdürü olarak çalışan Oğuz Çolak, "Fetihtepe Mahallesi sakinlerinden biriyim. Öncelikle sayın cumhurbaşkanımıza ve çevre ve şehircilik bakanlığımıza bize bu kentsel dönüşüm fırsatını sundukları için teşekkür ederim. Bina sakinleri olarak hızlı şekilde başvurumuzu yaptık. Daha yeşil, daha konforlu ve her şeyden önemlisi deprem felaketine karşı çok daha korunaklı yapıların hayata geçirilmesi için başlatılan bu proje bizim için çok kıymetli. Uzun süredir beklediğimiz bir projeydi" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Son dakika haber... Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi hız kesmeden devam ediyor

Son dakika haber... Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi hız kesmeden devam ediyor

Son dakika haber... Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi hız kesmeden devam ediyor

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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