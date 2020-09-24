Son dakika haber... Öğretmen çiftin, bakıcıdaki 20 aylık kızı Kumsal, 7'nci kat balkonundan düşüp öldü
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Son dakika haber... Öğretmen çiftin, bakıcıdaki 20 aylık kızı Kumsal, 7'nci kat balkonundan düşüp öldü

24.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:31
Son dakika haber... Öğretmen çiftin, bakıcıdaki 20 aylık kızı Kumsal, 7'nci kat balkonundan düşüp öldü

Son dakika habere göre KONYA'nın Çumra ilçesinde sınıf öğretmenleri Mustafa Bayram ve eşi Deniz Bayram, evlerinde online ders verdikleri sırada, üst kat komşularında kalan 20 aylık kızları Kumsal Bayram, 7'nci katın balkonundan dengesini kaybederek, düştü.

KONYA'nın Çumra ilçesinde sınıf öğretmenleri Mustafa Bayram ve eşi Deniz Bayram, evlerinde online ders verdikleri sırada, üst kat komşularında kalan 20 aylık kızları Kumsal Bayram, 7'nci katın balkonundan dengesini kaybederek, düştü. Hayatını kaybeden Minik Kumsal, bugün gözyaşları içinde toprağa verildi. 

Olay, dün İzzetbey Mahallesi'nde meydana geldi.  Nuri Tömtöm İlkokulu'nda görevli öğretmen Mustafa Bayram ve Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu'nda görevli eşi öğretmen Deniz Bayram evlerinde online ders verdikleri için 2 çocuğunu, bakıcılıklarını yapan üst komşularına bıraktı. Çocuklarından Kumsal Bayram, balkonda dengesini kaybedip 7'nci kattan düştü. Durumu fark eden baba Bayram, otomobille kanlar içindeki kızı Kumsal'ı, Çumra Devlet Hastanesine götürdü. Minik Kumsal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İsmi açıklanmayan bakıcı kadının da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. 

Kumsal Bayram'ın cenazesi bugün Konya kent merkezindeki Hacı Veyis Camii'ne getirildi. Anne Deniz ve baba Mustafa Bayram, kızlarının tabutuna sarılıp ağladı. Ardından minik Kumsal'ın cenazesi gözyaşları içinde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA

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