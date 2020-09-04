Son dakika haber! Nizip'te Kovid-19 denetimi
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Son dakika haber! Nizip'te Kovid-19 denetimi

Son dakika haberlerine göre Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerine katıldı.

Son dakika haber! Nizip'te Kovid-19 denetimi
04.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:52

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerine katıldı.

Denetim kapsamında, PTT Caddesindeki esnafları ziyaret eden Şahin ve Sarı, koronavirüsle mücadelede maske, mesafe ve temizliğin önemini vurgulayarak, vatandaşları kurallara uymaya davet etti.

Koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda esnafa ve vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunan Şahin, uygulanan tedbirlerin devam edeceğini, kişilere gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapıldığını belirtti.

Mehmet Sarı ise herkesin kendi otokontrolünü sağlamasını istedi.

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Kaynak: AA

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