Nişantaşı'nda korona virüse rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını
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Nişantaşı'nda korona virüse rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını

07.03.2021 01:31 | Son Güncelleme: 07.03.2021 01:44

Nişantaşı'nda korona virüse rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını Nişantaşı'nda yeni tip korona virüs salgınına rağmen gece saatlerinde açık olan restorana polis baskın düzenledi.

Nişantaşı'nda korona virüse rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını

İSTANBUL - Nişantaşı'nda yeni tip korona virüs salgınına rağmen gece saatlerinde açık olan restorana polis baskın düzenledi. Ünlü sanatçı Yaşar İpek'in de içinde bulunduğu yaklaşık 100 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Şişli Nişantaşı Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde ünlü bir restoranın gece saatlerinde açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Baskın düzenlenen restoranda, 100'e yaklaşık vatandaşın sosyal mesafeyi hiçe sayarak iç içe yemek yediği görüldü. Polis ekipleri kısıtlamaya kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 100 kişiye ve işletmeye idari para cezası uyguladı.

Ünlü sanatçı Yaşar İpek de baskın yapılan restorandan çıktı

Polis ekiplerinin kontrolü sonrası mekandan çıkış yapanlardan biri de ünlü sanatçı Yaşar İpek oldu.

3 aydır dışarıya ilk defa çıktığını söyleyen İpek,

"Allah bu pandemiyi inşallah biran önce başımızdan alsın" dedi ve aracına binerek mekandan ayrıldı.

Nişantaşı'nda korona virüse rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını
Nişantaşı'nda korona virüse rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını
Nişantaşı'nda korona virüse rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını
Nişantaşı'nda korona virüse rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını
Nişantaşı'nda korona virüse rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını
Nişantaşı'nda korona virüse rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

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