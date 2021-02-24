Son dakika haber! Nepal'de binlerce kişi, parlamentonun yeniden görevlendirilme kararını kutladı
Bir son dakika haberine göre Nepal'de binlerce hükümet karşıtı protestocu, Yüksek Mahkemenin parlamentonun yeniden görevlendirilmesine ilişkin kararını sevinçle karşıladı.
Nepal'de binlerce hükümet karşıtı protestocu, Yüksek Mahkemenin parlamentonun yeniden görevlendirilmesine ilişkin kararını sevinçle karşıladı.
Başkent Katmandu'da toplanan binlerce gösterici, Yüksek Mahkemenin Başbakan Khadga Prasad Oli'nin önerisi üzerine Aralık 2020'de feshedilen parlamentoyla ilgili kararının ardından gösteri düzenledi.
Göstericiler, Yüksek Mahkemenin dün aldığı parlamentonun yeniden görevlendirilmesi kararı lehine sloganlar attı ve Oli'nin görevden alınmasını talep etti.
Nepal Komünist Partisinin 3 yıl önce seçimleri kazanması üzerine Başbakanlık koltuğuna oturan Oli, ülkeyi siyasi krize sürüklemesi öngörülen parti içi iktidar mücadelesi ile muhalefetin, yolsuzluk ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusundaki eleştirileri üzerine, Aralık 2020'de kabine toplantısından sonra parlamentonun feshedilmesi önerisini, Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari'ye sunmuştu.
Başbakan Oli'nin önerisi üzerine parlamento, 20 Aralık 2020'de feshedilmişti.
Ülkede genel seçimlerin, 30 Nisan ve 10 Mayıs 2021'de yapılacağı açıklanmıştı.
Yüksek Mahkeme dün parlamentonun feshinin anayasaya aykırı olduğuna ve yeniden görevlendirilen parlamentonun 13 gün içinde toplanması gerektiğine hükmetmişti.
Nepal zaman zaman Başbakan Khadga Prasad Oli'nin hükümetine karşı yapılan protestolara sahne oluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik