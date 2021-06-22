Son dakika haber | NAZİLLİ'DE SELİN BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKIYOR

Son dakika haberine göre AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası başta Bağcıllı Mahallesi olmak üzere en fazla hasar olan Ovacık, Ketenova ve Kuşçular Mahalleleri'nde hasar tespit çalışmaları sürerken, yaraların sarılması içinde çalışmalara başlandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası başta Bağcıllı Mahallesi olmak üzere en fazla hasar olan Ovacık, Ketenova ve Kuşçular Mahalleleri'nde hasar tespit çalışmaları sürerken, yaraların sarılması içinde çalışmalara başlandı. Selden en çok etkilenen Bağcıllı Mahallesi'nde 15 vatandaşın ekili arazisinin zarar gördüğü ayrıca 2 otomobil ile bir traktör römorkunun çamura battığı, bir vatandaşın da motosikletinin sel sularına kapılarak kaybolduğu, Keteova Mahallesi'nde ise 6 vatandaşın arazinin zarar gördüğü tespit edildi. Diğer mahallelerdeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Nazilli ilçesinde, dün, sağanak yağmurun ardından su baskını meydana geldi. Yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle dere taştı, evler ve tarlalar su altında kaldı. Sağnak yağmur Bağcıllı, Ovacık, Ketenova, Kahvederesi, Kuşcular, Göcekli ve Gedikaltı mahallelerinde ekili tarım arazilerine zarar verdi. Yağışın en fazla hasar verdiği Bağcıllı Mahallesinde sürüklenen araçlar taşkınla gelen çamura saplandı.

Sel felaketinin ardından Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un makamında, bugün bir araya gelen AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yağış nedeniyle zarar gören köylerde yapılması gereken işler için acil eylem planını görüştü. Ardından da Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyeleri ile DSİ 21.Bölge Müdürlüğünün iş makineleri ile Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgeye gelerek selin izlerinin silinmesi için çalışma başlatıldı.

İş makineleri, sel sularıyla dolan ilçe merkezindeki kapanan yolların açılması ve hasar gören yollar ve sel sularının getirdiği kaya ve toprak parçalarını temizlerken, AFAD ekipleri de hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Bağcıllı Mahallesinde 15 vatandaşın ekili arazisinin zarar gördüğü ayrıca 2 otomobil ile bir traktör römorkunun çamura battığı, bir vatandaşın da motosikletinin sel sularına kapılarak kaybolduğu tespit edildi.

Keteova Mahallesinde ise 6 vatandaşın arazilerinin yağmur suları nedeniyle zarar gördüğü tespit edilirken, diğer mahallelerde ise hasar tespit çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ÇİFTÇİNİN ZARARI KARŞILANACAK

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantının ardından açıklama yapan AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AFAD ekipleri tarafından ekili tarım arazilerinde zarar tespit edilen çiftçilerin, zararlarının karşılanması için Ankara'ya döndüğünde çalışma başlatacaklarını açıkladı.

Bağcıllı Mahallesi Muhtarı Hasan Güler de geçen yılda benzer şekilde sel felaketi yaşandığını belirtip, önlem alınmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı