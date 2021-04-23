Son dakika haber: Nallıhan'da koltuk çocukların
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Nallıhan'da koltuk çocukların

Son dakika haber: Nallıhan'da koltuk çocukların
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tuğrulbey Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tuğrulbey Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Tuğrulbey Ortaokul Öğrencisi Nilay Şevval Turanlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ı ziyaret etti. Tarihi Belediye Binası'ndaki ziyarette öğrencilerle sohbet eden Başkan Öntaş, yapılan çalışmalarla çocukları da mutlu etmenin derdinde olduklarını vurguladı.

Başkan Öntaş, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen dünyadaki ilk ve tek bayram olduğunu hatırlatarak her sene coşkuyla kutlanan 23 Nisan'ı bu sene buruk ama yine coşkuyla kutladıklarını belirtti. Başkanlık koltuğuna oturan Nilay Şevval Turanlı, çocuklara verdiği değerden ötürü Belediye Başkanı İsmail Öntaş'a teşekkür etti. Turanlı, Nallıhan'da yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin kitle iletişim araçlarında ve sosyal medyada çocuklara yönelik birçok 23 Nisan programı hazırladıklarını anlatan Başkan Öntaş, 23 Nisan'ı evlerinde geçirecek olan çocukların eğlenebilmesi ve coşkuyu yaşayabilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. - ANKARA

Son dakika haber: Nallıhan'da koltuk çocukların
Son dakika haber: Nallıhan'da koltuk çocukların
Son dakika haber: Nallıhan'da koltuk çocukların

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Vedat Bilgin Vladimir Putin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Toprak Sergen
Spor Ömer Ali Ünal Karaman Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Nallıhan'da koltuk çocukların - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 14:57:43. #1.16#

title