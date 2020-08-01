Son dakika haber: Müslüman ve Hristiyan din adamlarından 'barış' dileği
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Son dakika haber: Müslüman ve Hristiyan din adamlarından 'barış' dileği

Son dakika gelişmesine göre Müslüman ve Hristiyan din adamlarından 'barış' dileğiMERSİN'de Kurban Bayramı için Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen geleneksel dua töreninde bir araya gelen Müslüman ve Hristiyan din adamları, 'barış' dileğinde bulundu.

01.08.2020 09:12 | Son Güncelleme: 01.08.2020 09:20

Müslüman ve Hristiyan din adamlarından 'barış' dileği

MERSİN'de Kurban Bayramı için Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen geleneksel dua töreninde bir araya gelen Müslüman ve Hristiyan din adamları, 'barış' dileğinde bulundu.

Uzun yıllardır Lina Nasif öncülüğünde Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Başkanı Bedrettin Gündeş, Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Dedesi Erdoğan Sevin, İtalyan Katolik Kilisesi Rahibi ve Ruhani Reisi Fransua Dondu, Mezarlık Müdürü Ercan Karteper, Mezarlık İmamı Mehmet Keskin ile çok sayıda kişi katıldı.

İmam Keskin'in duası ile başlayan etkinlik, ilahiler ve duaların okunması ile devam ederken burada konuşan İtalyan Katolik Rahibi Dondu da dünya ve Türkiye için barış dileğinde bulunarak töreni katılanların bayramını kutladı.

Ardından mezarlık imamı Mehmet Keskin, Kuran-ı Kerim okudu.

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Son dakika haber: Müslüman ve Hristiyan din adamlarından 'barış' dileği

Kaynak: DHA

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