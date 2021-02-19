Son dakika haber: Muşlu kanaat önderlerinden PKK tepkisi
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Son dakika haber: Muşlu kanaat önderlerinden PKK tepkisi

19.02.2021 08:41 | Son Güncelleme: 19.02.2021 08:45
Son dakika haber: Muşlu kanaat önderlerinden PKK tepkisi

Son dakika haberleri... MUŞ'ta kanaat önderleri ile aşiret liderleri, 'Pençe Kartal-2 Harekatı' bölgesinde yer alan Gara'da 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetledi.

MUŞ'ta kanaat önderleri ile aşiret liderleri, 'Pençe Kartal-2 Harekatı' bölgesinde yer alan Gara'da 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetledi. Gara şehitleri için dualar da edildi. 

Muş'un Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel öncülüğünde bir araya gelen kanaat önderleri ve aşiret liderleri, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetledi. Şehitler için dualar edilirken, teröre karşı bir araya gelen kanaat önderleri ile aşiret liderleri, yüreklere acı düştüğünü söyledi.Kanaat önderleri ve aşiret liderleri adına açıklama yapan Hasköy Belediye Başkanı Karayel, "PKK terör örgütünü şiddetle lanetliyoruz ve kınıyoruz. Devletimiz var olsun, bayrağımız dalgalansın, ezanımız susmasın. Allah'ın izniyle hiçbir güç ve kuvvet, bizim birlik ve beraberliğimizi, ülkemizi bölemeyecektir. Bizler tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatanız. Hiçbir güç, bizleri birbirimizden ayıramaz. Kahraman Mehmetçiklerimizle beraberiz, yan yanayız. Her an ve her zaman canımızla malımızla Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi.


Son dakika haber: Muşlu kanaat önderlerinden PKK tepkisi
Son dakika haber: Muşlu kanaat önderlerinden PKK tepkisi
Son dakika haber: Muşlu kanaat önderlerinden PKK tepkisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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