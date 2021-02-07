Son dakika haber | Muşlu genç kız, atölyeye dönüştürdüğü odasında yaptığı resimlerle dikkati çekiyor

Muş'ta oturan 26 yaşındaki Yasemin Güven, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini, atölyeye dönüştürdüğü odasında yağlı boya ve kara kalem tekniğiyle resim yaparak değerlendiriyor.

Televizyon kanallarından hızlı ve kolay resim yapmayı öğreten ressam Bob Ross sayesinde küçüklüğünde bu sanata merak salan Güven, 2017'de kentteki gençlik merkezinde aldığı kursla, manzara ve portre resimlerinde kendini geliştirmeye başladı.

Saray Mahallesi'ndeki evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Güven, Kovid-19 sürecini, hayallerini tuvale ve kağıtlara yansıtarak geçiriyor.

Güven, gazetecilere, resim yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Genel olarak manzara resimlerine ilgi duyduğunu anlatan Güven, "Bunun yanında düşüncelerimi de tuvale yansıtmaya çalışıyorum. Özellikle bana hitap eden resimleri yapıyorum. Kara kalem siparişlerim oluyor. Boya ve tuval masraflarımı kara kalem siparişlerimden elde ediyorum. Severek yaptığım her resmin sonunda yüzüm gülüyor ve mutlu oluyorum." dedi.

Hayalini kurduğu her şeyi en iyi şekilde tuvale yansıtmaya çalıştığını belirten Güven, "Hayatta bazen hayallerimiz gerçekleşmese de tuvalde bir gerçeklik payı olduğuna inanıyorum. İmrenerek her fırça darbesini izlediğim ressam Bob Ross, iyi ki zamanında biz çocukları etrafına toplamış, hayallerimi tuvale yansıtmama sebep olmuş." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız