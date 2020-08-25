Son dakika haber! Muhtar, tarlasını halka açtı hem üretiyor hem kazanıyor Son dakika genel haberi: Muhtar, tarlasını halka açtı hem üretiyor hem kazanıyor Geliştirilmiş yöntemle vatandaşın topladığı domatesler salça yapılıyor Kırşehir'de, üretim yaptığı tarlasını halka açan muhtar, geliştirilmiş yöntemle vatandaşın topladığı domateslerden salça yapıyor.

Muhtar, tarlasını halka açtı hem üretiyor hem kazanıyor

Geliştirilmiş yöntemle vatandaşın topladığı domatesler salça yapılıyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, üretim yaptığı tarlasını halka açan muhtar, geliştirilmiş yöntemle vatandaşın topladığı domateslerden salça yapıyor.

Kırşehir merkeze 15 dakika uzaklıktaki Kocabey köyünde 130 dönüm arazide yetiştirdiği ürünleri 'Tarladan halka' felsefesi ile açan köy muhtarı Ramazan Şahin, salça yapımı için haftalar sonrasına randevu veriyor.

Salça yapımını zahmetsiz hale getirmek için karıştırıcı kazan formülünü geliştiren köy muhtarı Şahin, "Kapya biber ve salçalık domates üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Güttüğümüz amaç ise vatandaşın zevkine göre salça yapımını sağlamak"dedi.

Salça yapmak değil salça yapmak isteyene yardımcı olmak istediklerini belirten Şahin, oluşturduğu karıştırıcı kazan ile salça yapım aşamasını zahmetsiz hale getirdiğini anlattı.

Vatandaşın tarladan domatesleri kendinin topladığını söyleyen Şahin, "Vatandaş tarladan domatesi kendi topluyor. İstemezse bizim topladığımız domatesten faydalanıyor. Toplanan domatesi ise vatandaş kendi isteğine göre yıkıyor. Domatesin suyunu çıkardıktan sonra karıştırıcı kazanlarda kaynatıyoruz vatandaş organik şekilde salçasını alıp gidiyor.

Salça yapmak kültürümüzde var. Eziyetli ve meşakkatli olan salça yapımını 2-3 yıllık uğraş sonrası kolaylaştırıcı hale getirdik. En zahmetli bölüm karıştırmaktı. Yorucu oluyordu. Biraz uğraş vererek karıştırıcı kazan yaptık. Vatandaş köye piknik yapmaya geliyor, bir yandan da salçası hazırlanıyor"diye konuştu.

Geldikleri Kocabey köyünde tarladan topladıkları domatesle salça yapan ve işlenmemiş şekilde evlerine götürdüklerini anlatan Birgül Çakmak, bölgeye gelip gördükten sonra çok memnun olduğunu söyledi. Mehmet Derinyol ise tarlayı gördüğünü domatesleri toplattıklarını ve masrafsız şekilde salça kaynattıklarını belirtti.

Tarladan tek tek domates toplayan Fatma Yıldız ise açıklamasında; "Tarladan domatesleri topladım. Muhtar ekmiş bende taze taze topluyorum. Yıkadıktan sonra ise salça yapacağım. Yerli şekilde tarladan alıp yiyoruz" ifadelerini kullandı. Köye 2 yıldır giden Yasemin Tat adlı vatandaş ise geçen yıla göre köyde sistemin genişletildiğini ve bölgede taze domates yediklerini anlattı.

İstanbul Üniversitesini bitirdi üretime destek için köyüne döndü

Üretimini halka açan köy muhtarı Ramazan Şahin'in oğlu Oğuzhan Şahin ise üretime destek olmak için İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdikten sonra köyüne döndüğünü ve üretimin her aşamasının gelişmişlikle alakalı olduğunu şöyle anlattı;

"Karanlığa sitem etmek yerine bir kibritte sen yak diye yola çıkarak okulu bitirdikten sonra köyüme geldim. Üretim yapıyorum. İthalat ve ihracata bakıp büyük firmaları örnek aldım. Ürünlerimizi kaliteli yetiştiriyorum. Şuanlık pazarlamada sıkıntı yaşıyorum. Bir çok üründe üretimimiz tarlada kaldı geçen yıl, bu yıl ise komisyoncu ve pazarcı sokmadan yani aracıları kaldırarak halkla iletişime geçtik. İnsanlar geliyor ve ihtiyaçları neyse tarladan karşılayıp dönüyor."

Kaynak: İHA