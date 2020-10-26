Son dakika haber | Muharrem Erkek: "(Berberoğlu için AYM'ye yapılan başvuru) Anayasa Mahkemesi kararı mutlaka uygulanmak zorunda"

Edinilen son dakika gelişmesine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in basın mensuplarına açıklama yapması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Enis Berberoğlu için AYM'ye yapılan başvurunun ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.