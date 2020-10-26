Son dakika haber | Muharrem Erkek: "(Berberoğlu için AYM'ye yapılan başvuru) Anayasa Mahkemesi kararı mutlaka uygulanmak zorunda"
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Son dakika haber | Muharrem Erkek: "(Berberoğlu için AYM'ye yapılan başvuru) Anayasa Mahkemesi kararı mutlaka uygulanmak zorunda"

26.10.2020 16:33 | Son Güncelleme: 26.10.2020 16:40

Edinilen son dakika gelişmesine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in basın mensuplarına açıklama yapması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Enis Berberoğlu için AYM'ye yapılan başvurunun ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in basın mensuplarına açıklama yapması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Enis Berberoğlu için AYM'ye yapılan başvurunun ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Son dakika haber | Muharrem Erkek: '(Berberoğlu için AYM'ye yapılan başvuru) Anayasa Mahkemesi kararı mutlaka uygulanmak zorunda'
Son dakika haber | Muharrem Erkek: '(Berberoğlu için AYM'ye yapılan başvuru) Anayasa Mahkemesi kararı mutlaka uygulanmak zorunda'
Son dakika haber | Muharrem Erkek: '(Berberoğlu için AYM'ye yapılan başvuru) Anayasa Mahkemesi kararı mutlaka uygulanmak zorunda'
Son dakika haber | Muharrem Erkek: '(Berberoğlu için AYM'ye yapılan başvuru) Anayasa Mahkemesi kararı mutlaka uygulanmak zorunda'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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