Son dakika haber! Mudanya Verem Savaş Derneği'nde Baytekin güven tazeledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mudanya Verem Savaş Derneği'nde 22 yıldır başkanlık görevini yürüten Ali Baytekin, tek listeyle gidilen genel kurulda üç yıllığına yeniden başkan seçildi.

Mudanya Verem Savaş Derneği'nde 22 yıldır başkanlık görevini yürüten Ali Baytekin, tek listeyle gidilen genel kurulda üç yıllığına yeniden başkan seçildi.

Mudanya Verem Savaş Derneği, pandemi tedbirleri dolayısıyla olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. 80 üyeden 30'unun katıldığı genel kurulun divan başkanlığını Bursa Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Ali Korkut yaptı. Faaliyet ve denetim raporlarının okunup ibrası sonrasında derneğin 2021-2022 yılı tahmini bütçesi 300 bin lira olarak kabul edildi.

Tek listeli yapılan seçimlerde 22 yıldır Verem Savaş Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdüren Ali Baytekin, katılımcı üyelerin oy birliğiyle 3 yıl daha güven tazeledi.

Verem savaş gönüllülerine ve fedakar üyelerine teşekkür eden Baytekin ve yönetimi, genel kurul sonrasında vefat eden bağışçılar için lokma hayrında bulundu.

Baytekin'in yeni dönem 5 kişilik yönetimine Muhsin Saraç, Figen Öztürk, Şener Dede ve Demet Arslaner seçilirken, Önder Dündar, F. Gürsel Akengin ve Ömer Başkurt denetim kurulu üyesi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi