MOTOSİKLET DEMİR YÜKLÜ KAMYONUN ALTINA GİRDİ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI
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MOTOSİKLET DEMİR YÜKLÜ KAMYONUN ALTINA GİRDİ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, demir yüklü kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü Serhat Emir yaşamını yitirdi, yanındaki Furkan Akbulut ise ağır yaralandı.

ELAZIĞ'da, demir yüklü kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü Serhat Emir yaşamını yitirdi, yanındaki Furkan Akbulut ise ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Serhat Emir yönetimindeki 23 ABT 304 plakalı motosiklet, ara sokağa girmek isteyen Muhuttin Ayık yönetimindeki 23 FA 982 plakalı demir yüklü kamyonun altına girdi. Kazada, motosiklet sürücüsü Serhat Emir yaşamını yitirdi, yanındaki Furkan Akbulut ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akbulut, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Serhat Emir'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Acı haberi alıp, kaza yerine gelen Emir ve Akbulut'un yakınları, sinir krizi geçirdi. Kamyon şoförü Muhuttin Ayık, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

MOTOSİKLET DEMİR YÜKLÜ KAMYONUN ALTINA GİRDİ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI
MOTOSİKLET DEMİR YÜKLÜ KAMYONUN ALTINA GİRDİ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI
MOTOSİKLET DEMİR YÜKLÜ KAMYONUN ALTINA GİRDİ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI
MOTOSİKLET DEMİR YÜKLÜ KAMYONUN ALTINA GİRDİ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI
MOTOSİKLET DEMİR YÜKLÜ KAMYONUN ALTINA GİRDİ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MOTOSİKLET DEMİR YÜKLÜ KAMYONUN ALTINA GİRDİ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler
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