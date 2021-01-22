Son dakika haber: Moğolistan Başbakanı, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle hükümet karşıtı protestoların ardından istifa etti

Edinilen son dakika haberine göre ULAN Moğolistan Başbakanı Ukhnaagiin Khurelsukh, hükümetinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aldığı önlemlere karşı düzenlenen protesto gösterilerinin ardından istifa etti.

ULAN Moğolistan Başbakanı Ukhnaagiin Khurelsukh, hükümetinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aldığı önlemlere karşı düzenlenen protesto gösterilerinin ardından istifa etti.

Başbakan Khurelsukh, yüzlerce kişinin parlamento binasının önünde toplanarak hükümet politikalarına karşı protesto düzenlemelerinden bir gün sonra istifa dilekçesi ve hükümet değişikliği teklifini parlamentoya sundu.

Khurelsukh, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga'nın gösterileri organize ettiğini iddia etti.

Görev süresi bu yıl içerisinde sona erecek Cumhurbaşkanı Battulga ise yaptığı açıklamada, Moğolistan Başbakanı'nın halkın güvenini sarsacak böyle bir açıklamada bulunmasını anlamakta zorluk çektiğini belirterek, Khurelsukh'un ulusal birliğe zarar verdiğini ve Moğolistan Cumhurbaşkanı'na iftira attığını söyledi.

Protestolar, yeni anne olmuş üzerinde sabahlığı olan bir kadının, koronavirüs testi pozitif çıktığı için hastaneden aceleyle taburcu edildiğini gösteren bir videonun internette yayılmasının ardından düzenlendi.

Anneye yapılan muameleyi protesto etmek için parlamentoya akın eden göstericilerden bazılarının bornoz ve terlik giydiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik