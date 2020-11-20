Son dakika haber | Milletvekili Arvas'tan Kapıköy ve serbest bölge girişimi
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Son dakika haber | Milletvekili Arvas'tan Kapıköy ve serbest bölge girişimi

20.11.2020 14:36 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:00
Son dakika haber | Milletvekili Arvas'tan Kapıköy ve serbest bölge girişimi

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ı ziyaret ederek, Türkiye-İran arasında yapılacak görüşmelerle Van'da serbest bölge kurulması ve Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması gibi konuları görüştü.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ı ziyaret ederek, Türkiye-İran arasında yapılacak görüşmelerle Van'da serbest bölge kurulması ve Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması gibi konuları görüştü.

Milletvekili Arvas, beraberindeki Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Arvas, ülke ekonomisinin genel olarak ihracata dayalı bir büyüme anlayışı içinde olduğunu belirterek, "Bu nedenle Türkiye dünyanın en çok gümrük kapısı olan ülkelerinden birisidir. Türkiye'de 1979 yıllarında başlayan sınır ticareti, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinin gelişmesi için önemli bir kaynak ve istihdam aracı olmuştur. Ancak günümüz şartlarında mevcut haliyle sınır ticareti yeterli değildir. Kara sınırı olan illerin bu avantajından daha çok faydalanması gerekmektedir. Van da bu kapsamda bulunan sınır illerimizden biridir. Kapıköy- Razi Sınır Kapısı'nın kontrollü bir şekilde geçişlere açılması için daha önce Ticaret Bakanımız ile görüşmüştük, bu konuda ki talebimizi bugün de Dışişleri Bakanlığımıza ilettik. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile yaptığımız görüşmede, Türkiye- İran ilişkileri, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve sınır kapıları ile ilgili istişarelerde bulunduk. Kapıköy Sınır Kapısı'nın kontrollü bir şekilde açılması hususunu ve bu konudaki kamuoyu beklentisini kendilerine aktardık. İnşallah salgın sonrası normalleşme sürecinde ülkemiz ve bölgemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacak bir ticari potansiyele sahip olan Van Kapıköy-Razi Sınır Kapısı'nın transit geçişlere açılması, bununla ilgili Hoy-Razi arasında bulunan Kotor Vadisi'ndeki yolun ihya edilmesi gerektiğini ifade ettik. Kapıköy Sınır Kapısı'nın daha aktif hale gelmesi amacıyla Van'da İran Konsolosluğunun kurulması iki ülke ilişkilerini geliştirecek, ticaret hacmini arttıracak. Çaldıran Çilli ve Başkale Gelincik sınır kapılarının açılması gerektiğini anlattık. Bunun aynında gündemimizde olan ve her fırsatta dile getirdiğimiz 290 kilometre sınırımız olan İran ile Ortak Serbest Ticaret Bölgesi kurulması konusundaki talebimizi söyledik ve bu konularda Dışişleri Bakanlığımızdan destek istedik. Bölgemizin ve Van'ın stratejik konumu nedeniyle sahip olduğu bu avantajı ekonomik değere dönüştürmek için gayretimiz sürecek. İlimizin kalkınması ve hemşehrilerimizin refahı toplumsal konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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