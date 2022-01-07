Son dakika haber! Metin Lokumcu davasında polislerden beraat talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011'de Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 10 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması, Trabzon 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ancak mahkemenin mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, görevsizlik kararı verdiği dosya, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 28 Haziran 2021'de verilen görevsizlik kararı sonrası 20 Aralık 2021'de, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması görüldü. Dün ve bugün görülen duruşma öncesinde ise adliye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşmaya Metin Lokumcu'nun yakınları ile sanık ve şikayetçi avukatları katıldı.

Sanık polis Mehmet Seyfettin Uzun da savunmasında, sadece görev belgesinde 'gazcı' olarak gözüktüğünü, yaşananlarda gaz kullanmadığını ifade ederek, beraat talebinde bulundu. Olay tarihinde Erzurum Çevik Kuvvet'te görevli olduğunu belirten Uzun "İnşaat alanında pankartların kaldırılmasıyla ilgili alana sevk edildim. Burada yaralandığım için gaz, başka bir arkadaşıma devrettim. Gaz kullanmadım. Sadece görev belgesinde gazcı olarak gözüküyordum. Bağlı bulunduğumuz timde sevk ve idare talimatlarını amirimiz Erol Darcan veriyordu. Görev bilinci ile yaralandığım halde görevime devam ettim. Birçok çalışma arkadaşım da yaralı olduğu halde görevine devam ediyordu. Alanda gaz kullanmadım. Daha sonra elimdeki gaz tüfeğini talimat doğrultusunda arkadaşım Taner Ballı'ya teslim edip, göreve tim memuru olarak devam ettim. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Taraf avukatların beyanlarıyla süren duruşmaya ara verildi.